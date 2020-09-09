РФПИ договорился о поставке вакцины от COVID-19 в Мексику

«Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины “Спутник V” (25% населения Мексики)», — говорится в сообщении.
«Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов. В рамках соглашения Landsteiner Scientific займется дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнера РФПИ», — также рассказали в фонде.
Вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.