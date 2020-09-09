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18:23 (мск), источник: РИА Новости

РФПИ договорился о поставке вакцины от COVID-19 в Мексику

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», поставки могут начаться в ноябре, сообщил фонд.

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Источник: РИА Новости

«Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины “Спутник V” (25% населения Мексики)», — говорится в сообщении.

«Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов. В рамках соглашения Landsteiner Scientific займется дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнера РФПИ», — также рассказали в фонде.

Вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

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