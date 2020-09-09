17:14 (мск), источник: Секрет Фирмы
Акции разработчика вакцины от COVID-19 обвалились после болезни участника теста
Акции
У добровольца обнаружили поперечный миелит — инфекционное заболевание спинного мозга. Исследователи AstraZeneca заморозили испытания, чтобы выяснить, связано ли заболевание с прививкой от коронавируса, а также изучить данные о её безопасности и побочных эффектах. После изучения тесты возобновят.
Рынки импульсивно реагируют на любые известия о ходе испытаний вакцины от COVID-19, так как внимание всего мира приковано к гонке фармкомпаний за лидерство в её производстве, пояснил Bloomberg.
Вакцина AstraZeneca, получившая название AZD1222, считается одним из самых перспективных препаратов от коронавируса наряду с разработками Pfizer и Moderna. Её разрабатывают совместно с учёными из Оксфордского университета. Правительство США ещё в мае объявило, что купит у AstraZeneca 300 млн доз вакцины за $1,2 млрд.
Финальные испытания (третья фаза) AZD1222 начались в конце августа. В них задействованы около 30 000 человек в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР. После этого запланирована и четвёртая фаза — пострегистрационные исследования.
В AstraZeneca уверяют, что пауза в исследовании — это стандартная процедура в целях предосторожности. Вполне вероятно, что болезнь добровольца вообще не связана с его участием в испытаниях, предположил эксперт по клиническим испытаниям из
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Сегодня стало известно, что Москва поставит Мексике 32 млн доз вакцины — этого хватит, чтобы привить четверть населения страны.
Кроме того, 9 сентября началась вакцинация от коронавируса в Москве. Добровольцам сначала вводят первый компонент, а через три недели — второй. Вакцинация бесплатна и проходит в рамках постклинических испытаний, к участию в программе приглашаются 40 000 человек.