Путин поддержал продление программы туров с кешбэком

«Да, я согласен, так и нужно сделать», — сказал Путин на совещании с правительством. Он также спросил Чернышенко, остались ли деньги от этой программы. Получив утвердительный ответ, президент добавил: «Я с вами согласен, надо сохранить эти средства и, конечно, подумать о выделении дополнительных на следующий год».
По словам Чернышенко, туристы приобрели туров на 1,5 млрд руб. При этом на программу кэшбеков было выделено 15 млрд руб.
Помимо продления программы до конца года, захватив при этом новогодние каникулы, Чернышенко также предложил сократить количество ночей, которые должны отдыхать россияне по этой программе. «Там было ограничение четыре ночи, наверное, это очень большое ограничение, две ночи можно будет сделать», — сказал Чернышенко.
Он также отметил позитивный эффект от программы. «Мы видим, что на каждый рубль средств от федерального бюджета, который мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено, по нашим расчетам, около 7 руб. Такой хороший мультипликатор — то есть, деньги пошли в регионы, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса, турбизнеса прежде всего», — подчеркнул Чернышенко.
Ранее российские туристические бизнес-ассоциации направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором они попросили повторить программу в этом году. Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость — не менее 25 000 руб.