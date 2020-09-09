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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ромир»: расходы россиян в августе стали рекордными

Повседневные траты россиян в августе увеличились на 0,5% по сравнению с июлем. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,3%. Таким образом, повседневные расходы граждан в августе стали самыми высокими для этого месяца, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Источник: Reuters

В августе москвичи сократили свои расходы по сравнению с июлем на 3,6%. Расходы жителей Москвы значительно растут по сравнению с прошлым годом (11,6%). Петербуржцы увеличили расходы по сравнению с прошлым месяцем (5,1%) и по сравнению с августом 2019 года (13,6%).

Роста против прошлого месяца не наблюдается в городах с населением от 100 до 500 тыс. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек и городах-миллионниках расходы сократились на 0,6% и 0,5%. Против прошлого года не растут лишь города с населением от 500 тыс. до миллиона человек — они продемонстрировали стабильность расходов.

Среди федеральных округов (ФО) лидером по росту стал Северо-Западный ФО (2,4%). Дальневосточный и Центральный ФО стали единственными округами, где было отмечено падение (-3,2% и -1,5% соответственно). Среди округов против прошлого года расходы снизились в Сибирском (-2,8%), Уральском (-6,5%) и Дальневосточном (-7,4%) ФО. Наибольшим ростом против августа 2019 года отметился Северо-Кавказский ФО (+8,4%).

За месяц расходы россиян с низким доходом не изменились. Среднедоходники увеличили расходы (1,7%), а высокодоходники, наоборот, сократили (-0,5%). По сравнению с августом 2019 года все доходные группы увеличили свои расходы (3,6%, 9,8% и 0,5% соответственно).

Согласно исследованию Сбербанка, на неделе с 17 по 23 августа траты россиян выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Индекс потребительского спроса увеличился на 1,3 пункта, до 75,4 пункта. В основном россияне увеличили траты на непродовольственные товары, при это темпы роста расходов на продукты сократились. В «красной зоне» трат продолжают находиться такие категории, как отели, развлечения, турагенства, авиабилеты, локальный транспорт, кафе, салоны красоты, ювелирные изделия и такси. В целом расходы россиян на услуги продолжают находиться «в минусе».

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