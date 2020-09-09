Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
22:37 (мск), источник: РИА Новости

«Дочка» Deutsche Bank заплатит США штраф за нарушение «крымских санкций»

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась заплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных против России из-за Крыма.

Источник: РИА Новости

По информации минфина США, речь идет о серии нарушений.

Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Читайте также
Россия ввела санкции против Петра Порошенко

В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.

Второе эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» («Крайинвестбанк»), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.

Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти «фильтр», установленный минфином США для транзакций в долларах.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других стран не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.

 Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Ефремов пожаловался правозащитникам на адвоката
Коронавирусное ралли: мотоциклисты заразили 250 тысяч человек
Сербия отказалась от участия в военных учениях в Белоруссии
Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска
Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова
Женщине подарили лотерейный билет, и она сорвала джекпот
Здоровье
Врачи удалили шестикилограммовый ком волос из желудка девушки Дело происходило в Индии.
Hi-Tech
Возвращение легенды: новый Motorola RAZR 5G (фото) Motorola представила свой первый гибкий смартфон RAZR в конце 2019 года. Время для апдейта!
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 307
Мария Колесникова из РБ... 173
8 лет жизни. И не кто не удивлён. 127
наступила справедливость 113
Кино
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову Что говорят знаменитости о суде над Михаилом Ефремовым, признанным виновным в смертельном ДТП
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Не понятно поведение мужа ( кто уже ранее отвечал , можете не отвечать, а то сейчас начнутся оскорбления) 247
Не скучаете еще по дистанционке в школе?) 183
Фотоуроки: обсуждение фотографий 164
Эмиграция. Как лучше все организовать? 121
Леди
В моду вошел маникюр с «невидимыми» кончиками ногтей Очень неожиданный вариант френча с прозрачными, почти невидимыми кончиками.
Новости партнеров
Президент России потребовал избавить медиков от бюрократии при выплатах
Афганская традиция: мальчики, которые вырастают женщинами
Президент назвал "делом техники" преодоление санкций, мешающих Крыму
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь