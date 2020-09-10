За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
При этом банки отмечают, что дело не только в льготной ипотеке — кредиты наличными внесли в рост не меньший вклад. Эксперты объясняют ситуацию активным рефинансированием как своих, так и чужих кредитов, а также отложенным спросом.
По оценке «Ъ» на основе опроса крупнейших банков по выдаче розничных кредитов (на них проходится две трети рынка), суммарный объем выдач по итогам августа достигнет 1,1 трлн руб. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 30−35%. Это рекордный показатель для рынка, если судить по данным FrankRG, согласно которым предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года (свыше 971 млрд руб.), а в июле этого года объем составил почти 936 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 23%.
У разных банков рост по сравнению с прошлым годом не был равномерным, составив от 18% до 61%. Так, Сбербанк в августе предоставил гражданам рекордный 441 млрд руб., что в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. ВТБ в августе выдал кредитов физлицам более чем на 152 млрд руб., на 17,5% превысив результат августа 2019 года.
Значительную долю в выданных кредитах крупнейших банков занимает ипотека — 40−60%, причем существенная их часть приходится на госпрограмму.
«Из общего объема выдач ипотеки в августе почти 53% выдач обеспечила госпрограмма льготной ипотеки», — отметили в банке «ФК Открытие». В ПСБ на госпрограмму приходится более 60% всей ипотечной выдачи в августе. Доля ипотеки с господдержкой в Сбербанке составила всего 33,2%, однако в силу масштабов доля банка в выдачах по программе достигла почти 51%.
Банкиры называют тенденцию к росту ипотечного кредитования устойчивой, полагая, что она может продолжиться и в следующем году. «Этому способствует общий уровень снижения ипотечных ставок до исторически низких значений и реализуемая программа господдержки», — уточнили в ВТБ.
По данным «Дом. РФ», в конце лета темпы выдачи льготных ипотечных кредитов заметно ускорились. Если в июле рост составлял около 10%, то в августе превысил 40%.
К началу сентября банки предоставили льготных кредитов на сумму более 430 млрд руб. (58% от первоначального объема программы). Увеличение ее до 900 млрд руб. и сокращение первоначального взноса с 20% до 15% может ускорить выдачи.
Эксперты уточняют, что увеличению выдачи розничных кредитов способствовали и другие факторы. «В июне—июле многие банки начали активно снижать процентные ставки по программам рефинансирования, поскольку конкуренция за качественных заемщиков обостряется», — отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. В частности, Сбербанк в августе снизил на 0,5 п. п. ставки по рефинансированию потребительских кредитов, в середине лета ВТБ снизил на 1,4 п. п.— до 7,5% годовых ставку рефинансирования по кредитам наличными.
Если для крупных банков доля ипотечных кредитов в общем объеме выдачи превышает 50%, то в целом по системе, по данным FrankRG, она заметно меньше, к тому же с апреля по июль снизилась с 48% до 41%. И эксперты не ожидают роста.
Как поясняет аналитик БКС Егор Дахтлер, причина снижения доли ипотеки в том, что аппетит банков на кредиты с крупным чеком в периоды кризиса невысок, так как доходы населения падают, а снижение ставки по ипотеке не является панацеей для низкокачественных заемщиков.
Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин отмечает консерватизм банков в апреле в сегменте беззалоговых кредитов, а после стабилизации ситуации и из-за отложенного спроса в июле наблюдались более высокие выдачи потребительских кредитов. «По кредитам наличными мы видим активное восстановление спроса к уровням до пандемии — для клиентов на рынке появилась хорошая возможность реализовать отложенный спрос на покупку», — отмечают и в ВТБ.
Впрочем, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова уверена, что пока считать рост кредитования устойчивой тенденцией рано ввиду непродолжительного срока восстановления потребительской активности.
По словам менеджера по развитию кредитования Райффайзенбанка Антона Шаташвилиа, с учетом эффекта отложенного спроса и поэтапного возвращения к «мирной жизни» до конца года возможны два сценария развития ситуации. Если не будет второй волны эпидемии, может произойти «активное восстановление рынка, в том числе за счет отложенного спроса». Но, уточняет банкир, в случае второй волны стоит ждать «затишья» в кредитовании — и из-за снижения спроса из-за нестабильной ситуации в мире, и из-за охлаждения рынка «со стороны банков из-за повышенных рисков».
Максим Буйлов