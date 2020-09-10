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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

РИА Новости. Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры, если у них нет на нее электронных ветеринарных сертификатов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Источник: РИА Новости

На заседании рассматривались вопросы, связанные с оборотом икры и особо ценных видов рыб. Также участники обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений — установление требования к перевозке не более десяти килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.

При этом Абрамченко отметила, что жители Дальнего Востока, которые везут икру в качестве гостинца родственникам в центральную часть России, не пострадают.

Она выступила за необходимость «внимательно проработать и ввести» ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах «якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов».

Такое предложение, как поясняется, направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем перевозки икры самолетами достигает двух тысяч тонн.

Участники отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.

По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.

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