Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

На заседании рассматривались вопросы, связанные с оборотом икры и особо ценных видов рыб. Также участники обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.
«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений — установление требования к перевозке не более десяти килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.
При этом Абрамченко отметила, что жители Дальнего Востока, которые везут икру в качестве гостинца родственникам в центральную часть России, не пострадают.
Она выступила за необходимость «внимательно проработать и ввести» ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах «якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов».
Такое предложение, как поясняется, направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем перевозки икры самолетами достигает двух тысяч тонн.
Участники отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.
По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.