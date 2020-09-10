Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие фото из путешествий
16Юбилей Ларисы Долиной
14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о необходимости адресной поддержки безработных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжить поддерживать людей, которые оказались в сложной ситуации на фоне пандемии. По его словам, ситуация на рынке труда остается «напряженной».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, несмотря на возобновление работы предприятий, безработица сейчас составляет более 6%.

На таком уровне она была в марте 2012 года, отметил президент. «Начинали мы — где-то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас — 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — сказал Владимир Путин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в центрах занятости безработными числятся 3,6 млн человек. По международным стандартам уровень безработицы составляет 6,3%, это примерно 4,7 млн граждан, сказал он.

В июне правительство расширило меры поддержки безработных. В частности, на три месяца была продлена возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты. Правительство также решило выплатить в сентябре в дополнение к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Правительство РФ выделит дополнительно ₽35 млрд на поддержку безработных
Во время загрузки произошла ошибка.
14:57 (мск)© Ньюстюб
 Украинские военные подчинились Донецку
Иван Сафронов обратился к ФСБ
В России число новых случаев COVID уже неделю превышает 5 тысяч
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
Колесникова раскрыла подробности своего задержания
В Сети показали лучшие фото из путешествий
Небо над Сан-Франциско стало оранжевым из-за пожаров (фото)
На поле в Татарстане появился огромный «снежный барс» (видео)
Здоровье
Ковид абсурдный: что ждет тех, кто заразится коронавирусом Личным опытом делится Юлия Ф. из Краснодара.
Hi-Tech
Каким был первый поисковик Он появился задолго до Google и даже перед запуском всемирной паутины
Горячие темы на Авто
Мария Колесникова из РБ... 196
8 лет жизни. И не кто не удивлён. 138
наступила справедливость 115
Флудилка 101
Кино
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли Актриса показала себя в «седом» гриме
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь