Путин заявил о необходимости адресной поддержки безработных

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, несмотря на возобновление работы предприятий, безработица сейчас составляет более 6%.
На таком уровне она была в марте 2012 года, отметил президент. «Начинали мы — где-то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас — 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — сказал Владимир Путин.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в центрах занятости безработными числятся 3,6 млн человек. По международным стандартам уровень безработицы составляет 6,3%, это примерно 4,7 млн граждан, сказал он.
В июне правительство расширило меры поддержки безработных. В частности, на три месяца была продлена возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты. Правительство также решило выплатить в сентябре в дополнение к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.