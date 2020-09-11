Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса.
Президент Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.
Правда, в Минпромторге скептически отнеслись к предложению.
«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — сказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.
В Союзе потребителей также планируют представить инициативу деловому сообществу в рамках обсуждения проекта правил торговли.