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07:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Страна перешла исключительно на виртуальный реверс.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом». Сейчас украинские потребители забирают около половины газа, который «Газпром» направляет транзитом через страну. Благодаря отсутствию необходимости физической прокачки газа из Европы покупатели на Украине могут экономить на транспортных расходах $10−20 за тысячу кубометров.

С сентября Украина перешла на импорт газа только через виртуальный реверс — по сути, отбирая газ для себя из транзитного потока из России в Европу. Так, например, согласно данным оператора ГТС Украины, 9 сентября на основных точках входа из России в транзитную систему Украины физически поступило 152 млн кубометров газа, а вышло только 83 млн кубометров.

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До заключения нового пятилетнего контракта на транзит с РФ в конце 2019 года подобная схема была невозможна, поскольку прежний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» предусматривал, что транзитный газ на западной границе Украины передается «Газпром экспорту», а уже после этого поступает в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Таким образом, Украина была вынуждена прибегать к физическому реверсу, когда транзитный российский газ пересекал границу Украины с соседними государствами, менял собственника, а затем возвращался обратно на Украину.

Сейчас это ограничение снято, и Киев активно организовывает виртуальный реверс с соседними странами.

Так, в конце января Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши через пункт Дроздовичи, с 1 марта операторы ГТС Украины и Словакии договорились о виртуальном реверсе через точку Ужгород—Вельке-Капушаны, с 1 мая начала действовать точка виртуального реверса «Берег» на границе с Венгрией.

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Последней точкой, препятствующей полному переходу Украины на виртуальный реверс, оставалась Будинце на границе со Словакией, где по-прежнему сохраняется физический реверс. Но до 21 сентября пункт находится в ремонте, и словаки временно согласились перенести все поставки газа в точку Ужгород—Вельке-Капушаны. При этом словацкий оператор Eustream противится постоянному переносу всех объемов на эту точку, так как тогда потеряет плату за прокачку через Будинце. Украина уже пожаловалась на Eustream в Еврокомиссию и Энергосообщество.

Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом». Всего в январе—августе Украина нарастила импорт природного газа год к году на 30%, до 12,5 млрд кубометров. В том числе импорт из Словакии вырос на 35%, до 8 млрд кубометров газа, из Венгрии — на 20%, до 3,2 млрд кубометров, из Польши — на 34%, до 1,3 млрд кубометров. Объем виртуального реверса за этот период составил 4,7 млрд кубометров.

Часть этих объемов купили не украинские потребители, а европейские трейдеры для закачки в подземные хранилища на Украине, благодаря чему в сентябре в ПХГ накоплено 26 млрд кубометров, или 84,1% проектной емкости.

Как отмечает аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, ранее основные объемы импортного газа для Украины продавались по цене хаба Баумгартен в Австрии плюс транспортировка через Словакию. Теперь же при расчете нетбэка можно вычитать транспортный тариф через Словакию, что может потенциально привести к экономии $10−20 за тысячу кубометров.

Однако в схеме виртуального реверса предусмотрены компенсационные механизмы, поэтому итоговая экономия, по его оценке, может оказаться ниже, но при объемах импорта газа в 15 млрд кубометров в год «это все равно десятки и даже сотни миллионов долларов экономии». Екатерина Колбикова из Vygon Consulting добавляет, что в текущих условиях некоторые клиенты «Газпрома» имеют сложности с выполнением обязательств take-or-pay в долгосрочных контрактах. Чтобы не выплачивать штраф, эти компании могут выбрать объемы по контракту с «Газпромом» и продать их Украине.

Татьяна Дятел

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