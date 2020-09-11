07:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Украина вернулась к российскому газу
Страна перешла исключительно на виртуальный реверс.
Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом». Сейчас украинские потребители забирают около половины газа, который «Газпром» направляет транзитом через страну. Благодаря отсутствию необходимости физической прокачки газа из Европы покупатели на Украине могут экономить на транспортных расходах $10−20 за тысячу кубометров.
С сентября Украина перешла на импорт газа только через виртуальный реверс — по сути, отбирая газ для себя из транзитного потока из России в Европу. Так, например, согласно данным оператора ГТС Украины, 9 сентября на основных точках входа из России в транзитную систему Украины физически поступило 152 млн кубометров газа, а вышло только 83 млн кубометров.
До заключения нового пятилетнего контракта на транзит с РФ в конце 2019 года подобная схема была невозможна, поскольку прежний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» предусматривал, что транзитный газ на западной границе Украины передается «Газпром экспорту», а уже после этого поступает в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Таким образом, Украина была вынуждена прибегать к физическому реверсу, когда транзитный российский газ пересекал границу Украины с соседними государствами, менял собственника, а затем возвращался обратно на Украину.
Так, в конце января Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши через пункт Дроздовичи, с 1 марта операторы ГТС Украины и Словакии договорились о виртуальном реверсе через точку Ужгород—Вельке-Капушаны, с 1 мая начала действовать точка виртуального реверса «Берег» на границе с Венгрией.
Последней точкой, препятствующей полному переходу Украины на виртуальный реверс, оставалась Будинце на границе со Словакией, где
Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом». Всего в январе—августе Украина нарастила импорт природного газа год к году на 30%, до 12,5 млрд кубометров. В том числе импорт из Словакии вырос на 35%, до 8 млрд кубометров газа, из Венгрии — на 20%, до 3,2 млрд кубометров, из Польши — на 34%, до 1,3 млрд кубометров. Объем виртуального реверса за этот период составил 4,7 млрд кубометров.
Как отмечает аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, ранее основные объемы импортного газа для Украины продавались по цене хаба Баумгартен в Австрии плюс транспортировка через Словакию. Теперь же при расчете нетбэка можно вычитать транспортный тариф через Словакию, что может потенциально привести к экономии $10−20 за тысячу кубометров.
Однако в схеме виртуального реверса предусмотрены компенсационные механизмы, поэтому итоговая экономия, по его оценке, может оказаться ниже, но при объемах импорта газа в 15 млрд кубометров в год «это все равно десятки и даже сотни миллионов долларов экономии». Екатерина Колбикова из Vygon Consulting добавляет, что в текущих условиях некоторые клиенты «Газпрома» имеют сложности с выполнением обязательств
Татьяна Дятел