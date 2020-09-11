Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 сентябряОткрытие Александровской колонны, самый крупный теракт в истории человечества и другие события, которые происходили в разные годы 11 сентября
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
8«Неверующих людей не существует»
13:23 (мск), источник: Известия

Песков оценил идею введения минимального гарантированного дохода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести в России минимальный гарантированный доход. В беседе с журналистами 11 сентября он заявил, что пока предметных обсуждений этого в Кремле не ведется.

Источник: AP 2020

«На повестке дня многие инициативы, они, что называется на столе, но пока предметных обсуждений нет», — заявил он.

Новость
2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в России

С предложением ввести в стране минимальный гарантированный доход 8 сентября выступил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по социальным проектам партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что имеет в виду неприкосновенную минимальную сумму, которую государство выплачивает человеку независимо от его рода деятельности или социально-экономического положения, пишет «Газета.ру». Медведев отметил, что такие модели уже существуют в ряде стран, а пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.

Накануне этого сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента России Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в стране в условиях пандемии коронавируса базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

 Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм
С авто по нитке: ОСАГО подорожало и стало непрозрачным
Число новых случаев COVID-19 в России растет третий день подряд
Минпромторг не поддержал идею двойных ценников
Украина перешла на полностью виртуальный реверс газа
Почти половина россиян решили никогда не прививаться от COVID
Определены самые смешные фото дикой природы 2020 года
Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
На дне океана нашли нечто невообразимое (посмотрите!) Море уносит не только корабли, но и старые военные машины, самолеты и поезда
Авто
Toyota Land Cruiser Prado получил масштабное обновление (фото) Внедорожник оснастили улучшенным мотором и новой мультимедийной системой, а также инновационной противоугонной технологией
Кино
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов» Не стало британской актрисы Дайаны Ригг, которая также была знаменита как исполнительница роли единственной жены Джеймса Бонда
Новости партнеров
Президент России поручил восстановить доходы медиков, не связанных с COVID
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Леди
От Бодрова-младшего до Козловского: все мужчины Акиньшиной Вспоминаем все громкие романы актрисы.
Новости партнеров
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь