Песков оценил идею введения минимального гарантированного дохода

13:23 (мск), источник: Известия
«На повестке дня многие инициативы, они, что называется на столе, но пока предметных обсуждений нет», — заявил он.
С предложением ввести в стране минимальный гарантированный доход 8 сентября выступил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по социальным проектам партии «Единая Россия».
Он подчеркнул, что имеет в виду неприкосновенную минимальную сумму, которую государство выплачивает человеку независимо от его рода деятельности или
Накануне этого сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента России Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в стране в условиях пандемии коронавируса базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.