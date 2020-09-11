Минпромторг не поддержал идею двойных ценников

Ввести двойные ценники предложил Союз потребителей России. По мнению организации, это должно помешать продавцам «хитрить» с упаковкой — например, наливать в бутылку объемом 1 л только 950 мл или класть в упаковку девять яиц, которые покупатели принимают за десять.
«Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах. Такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей», — заявили «РИА Новости» в Минпромторге.
Министерство ранее разработало новые правила розничной торговли, которые могут вступить в силу с 1 января 2021 года. Минпромторг предложил не требовать от магазинов в обязательном порядке иметь книги жалоб и предложений, запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов, установить перечень невозвратных товаров для онлайн-торговли, а также запретить фотографировать книги в магазинах до покупки.