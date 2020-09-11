Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 сентябряОткрытие Александровской колонны, самый крупный теракт в истории человечества и другие события, которые происходили в разные годы 11 сентября
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
8«Неверующих людей не существует»
13:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников с указанием цены за упаковку и единицу веса. По мнению ведомства, ценники будут перегружены информацией, и это создаст неудобство для покупателей.

Источник: РИА "Новости"

Ввести двойные ценники предложил Союз потребителей России. По мнению организации, это должно помешать продавцам «хитрить» с упаковкой — например, наливать в бутылку объемом 1 л только 950 мл или класть в упаковку девять яиц, которые покупатели принимают за десять.

«Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах. Такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей», — заявили «РИА Новости» в Минпромторге.

Министерство ранее разработало новые правила розничной торговли, которые могут вступить в силу с 1 января 2021 года. Минпромторг предложил не требовать от магазинов в обязательном порядке иметь книги жалоб и предложений, запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов, установить перечень невозвратных товаров для онлайн-торговли, а также запретить фотографировать книги в магазинах до покупки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинские военные подчинились Донецку
Иван Сафронов обратился к ФСБ
Число новых случаев COVID-19 в России растет третий день подряд
Украина перешла на полностью виртуальный реверс газа
Почти половина россиян решили никогда не прививаться от COVID
Определены самые смешные фото дикой природы 2020 года
Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID
Здоровье
Названа допустимая доза шоколада Ее озвучил Роспотребнадзор.
Hi-Tech
На дне океана нашли нечто невообразимое (посмотрите!) Море уносит не только корабли, но и старые военные машины, самолеты и поезда
Горячие темы на Авто
Мария Колесникова из РБ... 202
8 лет жизни. И не кто не удивлён. 141
Я против отмены пятницы! 121
наступила справедливость 119
Кино
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов» Не стало британской актрисы Дайаны Ригг, которая также была знаменита как исполнительница роли единственной жены Джеймса Бонда
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
У 11-летней дочери Дмитрия Тарасова появился «поклонник» Мать Ангелины рассказала о друге дочери 
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Подтасовки на дистанционном голосовании исключены
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь