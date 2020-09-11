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16:08 (мск), источник: РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

Правительство рассматривает вариант стимулирования жителей городов отказываться от личных авто и пересаживаться на общественный транспорт. Для этого за проезд на своих машинах по дорогам всех категорий начнут взимать плату.

Российское правительство действительно рассматривает возможный переход к бесплатному общественному транспорту в городах к 2035 году. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии Минтранса.

По информации ведомства, принцип «пользователь платит» был создан в рамках транспортной стратегии еще в марте 2020 года. В соответствии с этим механизмом с 2025 года автомобилисты начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — за проезд по дорогам всех категорий.

После этого в городских агломерациях начнется переход к бесплатному общественному транспорту.

В конце марта правительство одобрило документ, внеся некоторые правки. При этом механизм «пользователь платит» и положения о переходе к бесплатному проезду в нем сохранились.

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После того как президент Владимир Путин в июле подписал Указ о национальных целях развития страны до 2030 года, правительство решило доработать транспортную стратегию. Сейчас Минтранс ведет эту работу. Останется ли в итоговой версии проекта переход к бесплатному общественному транспорту к 2035 году, не сообщается.

О включении планов на переход к бесплатному общественному транспорту в новую стратегию ранее писал РБК. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей.

Механизм «пользователь платит» в стратегии называется источником финансирования и регулирования транспортной инфраструктуры страны. Принцип должен стимулировать меньше использовать личный транспорт в пользу общественного.

В 2019 году министерство зафиксировало отток пассажиров из общественного транспорта. В ведомстве считают, что причиной стало улучшение качества дорожной сети, которая позволяет с большим комфортом пользоваться личными автомобилями как в деловых, так и в развлекательных целях. При этом в Москве наблюдается обратная тенденция. В целом личный транспорт пока что пользуется большей популярностью у россиян.

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