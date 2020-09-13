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02:44 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне стали активнее выплачивать проблемные долги

Жители России стали активнее погашать просроченные задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) после прохождения пика пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование коллекторского агентства ID Collect.

Специалисты подсчитали, что в марте-мае 2020 года вовремя заплатили по долгам 72% клиентов банков с проблемными кредитами, а в июне-августе — уже 76%. Аналогичная тенденция прослеживается и среди клиентов МФО: весной обещание внести средства сдержали 58% заёмщиков, а к лету их доля выросла до 63%.

«Таким образом, по мере прохождения пикового периода пандемии и появления большей определённости жизненной ситуации в дальнейшем должники стали чаще сдерживать свои обещания», — отметили в ID Collect.

При этом аналитики обратили внимание, что желание должников контактировать с коллекторами за последние полгода, напротив, уменьшилось. Если с марта по май на связь со специалистами выходили 36% клиентов банков с просроченными долгами, то летом — только 33%. Среди клиентов МФО показатели упали с 32% до 29% соответственно.

Также в исследовании подчеркивается, что с начала 2020 года доля проблемных кредитов выросла на 0,7%. В течение одного только июля общий объем просроченных займов увеличился на 4%, до 955,4 млрд рублей.

По данным Райффайзенбанка, каждый второй россиянин сегодня имеет кредит. При этом у каждого третьего есть два займа, а полностью расплатились со своими долгами меньше 10% жителей страны.

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