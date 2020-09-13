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01:41 (мск), источник: Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5−7%

Рост стоимости услуг операторы замаскируют в новых предложениях.

Источник: Известия

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5−7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Такая хитрость не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания. В Федеральной антимонопольной службе считают уже состоявшийся рост цен обоснованным, а вот оснований для нового не видят.

Осенний пересчет

В среднем цены на услуги связи операторов растут на 15% в год с 2014-го, и 2020-й не станет исключением, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Половину этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года цены на связь могут увеличиться еще примерно на 7%.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group
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При этом операторы практикуют выборочный подход: увеличивают тарифы в некоторых регионах, как правило, в более экономически благополучных, отметил аналитик.

По словам эксперта, осенью компании предложат новые тарифные планы, на которые переведут часть абонентов, закрыв для использования старые.

За оставшиеся четыре месяца услуги мобильной связи подорожают еще примерно на 5%, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Всего за 2020 год, по его словам, рост цен составит 12−15%.

Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович согласен, что есть предпосылки для очередного ценового скачка: конкуренция на рынке не обостряется и операторы сосредоточены на сохранении абонентской базы и максимальном увеличении своих доходов от нее, заключил он.

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По мнению аналитика «Финам» Леонида Делицына, для потребителей повышение стоимости услуг пройдет в основном незаметно, поскольку будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.

Есть и другой вариант. Как писали «Известия», сотовые операторы уже начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Наполнение новых пакетов заставит абонентов подключать дополнительные пакеты услуг, считает Эльдар Муртазин.

Осенью операторы выпустят новые линейки тарифных планов и скорректируют архивные — изменят условия, уберут или скорректируют некоторые опции, что вызовет косвенное удорожание тарифов, отметил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Мы уже наблюдаем этот процесс в случае с изменениями условий тарифов с безлимитным интернетом.
Максим Савватин
аналитик iKS-Consulting

Под контролем

В начале 2020 года крупнейшие операторы уже увеличили цены на услуги связи — на 10−12% для четверти абонентов, повысив стоимость архивных тарифов, отметила начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева. Для рынка в целом повышение составило от 1,5 до 2,2%, добавила она.

По результатам анализа ФАС сочла такой рост экономически обоснованным: он обусловлен увеличившимися расходами компаний на строительство и развитие сетей связи, а также выполнение требований законодательства РФ.

При этом оснований для большего роста тарифов сейчас антимонопольное ведомство не усматривает.
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Елена Заева добавила, что с марта 2020-го служба проводит мониторинг нагрузки сетей и цен на услуги связи. Все действия операторов как по изменению цен, так и иных условий предоставления услуг, тщательно анализируются, после чего принимается решение в соответствии с требованиями закона о защите конкуренции.

В «Мегафоне» и Tele2 утверждают, что в ближайшем будущем не планируют повышать стоимость услуг. В МТС возможный рост цен не прокомментировали. А в пресс-службе «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») лишь отметили, что цель компании — давать максимально удобные пакетные предложения для клиентов, учитывающие их потребности как в мобильном и фиксированном интернете, так и в телевизионных сервисах.

Эффект пандемии

Пересмотр тарифных планов в сторону повышения как никогда актуален из-за существенных потерь, которые понесла отрасль из-за пандемии, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По его оценке, по итогам года операторы недополучат около 3% выручки только от роуминга, в том числе международного. А некоторые операторы покажут негативную динамику и по годовой выручке, заключил он.

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Основное негативное влияние на финансовые показатели операторов телеком-отрасли случилось в I полугодии 2020-го, когда на выручке сказывались отсутствие доходов от роуминга, снижение покупательской динамики в рознице и общая оптимизация расходов населением и бизнес-сектором, пояснили в пресс-службе «Мегафона».

По итогам 2020 года доходы сотовых операторов снизятся — причиной станут уменьшение объема звонков и потребления мобильного интернета, а также сокращение роуминговых доходов на фоне пандемии. Существенно пострадает и корпоративный сектор, отметили в пресс-службе Tele2.

Третий квартал, скорее всего, окажется хуже прошлогоднего — экономика в стране только начала восстанавливаться, считает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Если в России не будет второй волны СOVID-19, то к IV кварталу выручка может вернуться на уровни прошлого года.
Антон Шульга

Тогда по итогам 2020-го операторы в лучшем случае останутся с нулевым ростом относительно прошлого года или даже с небольшим минусом, отметил эксперт.

Анастасия Гаврилюк

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