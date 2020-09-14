10:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях
Заграница не вывозит.
Ограниченное число рейсов по открытым направлениям, узкая география вылетов и высокие цены не дают туроператорам добиться восстановления бронирований туров за рубеж. Даже наиболее востребованная Турция продается на 30% хуже, чем годом ранее. Участники рынка рассчитывают на открытие дополнительных пляжных направлений на зимний сезон, что позволит им зафиксировать снижение годового оборота на 50%.
Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее. Падение произошло, несмотря на снижение среднего чека на 6%, до 85,4 тыс. руб. год к году. При этом гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий указывает, что Турция стала наиболее продаваемым осенним направлением.
Всплеска бронирований по Египту, Мальдивам и ОАЭ, по данным сервиса, также не произошло на фоне ограниченного числа регулярных рейсов. Сейчас по этим направлениям может осуществляться не больше
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов связывает снижение объема бронирований туров в Турцию с ограниченным числом городов, откуда могут осуществляться рейсы. Если учитывать только Москву, спрос вырос примерно на 12% год к году, говорит он.
На фоне отсутствия чартерных рейсов и ограниченного регулярного сообщения стоимость туров относительно аналогичного периода прошлого года выше в
Игорь Блинов добавляет, что туроператоры сейчас также не проводят традиционных маркетинговых компаний и акций раннего бронирования, которые могли бы стимулировать спрос. По словам Толчина, формировать специальные предложения технически невозможно: цены на них полностью зависят от стоимости размещения, прогнозировать которое отельеры пока не готовы. Несмотря на это, один из собеседников «Ъ» на рынке называет продажи туров за рубеж «хорошими для текущих условий». По его словам, сейчас туроператоры рассчитывают в первую очередь на открытие чартерных рейсов на египетские курорты, расширение полетной программы в ОАЭ и начало авиасообщения с карибскими странами — Доминиканской Республикой, Кубой и Мексикой. В таком случае, по оценкам собеседника «Ъ», падение оборота туроператоров в этом году может ограничиться 50%.
По данным Travelata.ru, объем бронирований внутренних туров на осенний сезон на 80% превышает значение прошлого года. По подсчетам Level.travel, в общей структуре продаж на бархатный сезон доля России за год выросла с 6% до 20%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что еще в августе многие туристы опасались планировать отдых
Согласно оценкам Travelata.ru, объем бронирований на осенний период в страну вырос на 47% год к году. Сергей Ромашкин отмечает, что в Абхазии тенденции к росту цен нет. «Направление открылось очень поздно, и настроения местных отельеров были близки к паническим, сейчас для них важно обеспечить
Александра Мерцалова