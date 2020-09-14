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10:03 (мск), источник: РБК

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

Спад ВВП России в «коронавирусном» 2020 году, согласно новому прогнозу, не превысит 3,9%, тогда как ранее оценка достигала 5%

Источник: Reuters

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.

«Да, прогноз внесен в правительство», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, подтвердив также подлинность основных параметров, указанных в документе.

Ранее сообщалось, что в июне Минэкономразвития сократило оценку спада в экономике по итогам 2020 года с 5 до 4,8%. При этом оценка восстановительного роста экономики в 2021 году была повышена с 2,8 до 3,2%.

В новой версии прогноза оценки были дополнительно улучшены. Спад экономики в «коронавирусном» 2020 году не превысит 3,9%, а прирост в следующем году составит 3,3%, в 2022-м — сразу 3,4% (ранее ожидалось 2,9%).

Одновременно было улучшено и еще несколько важнейших параметров прогноза. Так, например, средняя по 2020 году стоимость барреля нефти марки Urals повышена до $41,8 (в мае было $31,1, в июне — $39,9), а объем инвестиций сократится, как ожидает теперь Минэкономразвития, лишь на 6,6% (в мае и июне спад ожидался в 12% и 10,4% соответственно).

Реальные располагаемые доходы россиян по новому прогнозу сократятся в 2020 году на 3%, а не на 3,5%, а реальные зарплаты вырастут на 1,5% вместо ожидаемого ранее спада на 3,6%. При этом средний по 2020 году курс доллара составит 71,2 руб. (в июне оценивался в 69,8 руб.), а в 2021 году — 72,4 руб. (было 70,8 руб.).

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