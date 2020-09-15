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00:05 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Аэрофлот» открыл продажу билетов для россиян на собственные рейсы в Москву, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Источник: РИА "Новости"

«Вывозные» рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления, — добавила представитель перевозчика.

Ранее в понедельник «Коммерсант» написал, что Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы «Аэрофлота».

По данным газеты, это рейсы из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан России, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до середины октября. При этом заявленных рейсов в Европу и США значительно меньше, чем обратных.

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