00:05 (мск), источник: РИА Новости
«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Аэрофлот» открыл продажу билетов для россиян на собственные рейсы в Москву, сообщила
«Вывозные» рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления, — добавила представитель перевозчика.
Ранее в понедельник «Коммерсант» написал, что Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы «Аэрофлота».
По данным газеты, это рейсы из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан России, а также из