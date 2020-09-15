Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1%, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го.
Уровень тарифов в СПБ для торговых предприятий составляет не более 0,4−0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. Это в 2−2,5 раза ниже, чем средний уровень эквайринговых ставок, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Кроме того, в последнее время оплата товаров через СБП активно набирает популярность: сегодня такой сервис оказывают порядка 37 тыс компаний и ИП.
Пока для большинства это новый механизм: на сегодняшний день такую возможность предоставляют только 15 кредитных организаций. Представители бизнеса уже заявили, что этот переход целесообразнее было бы осуществлять в экономически стабильное время, а пониженную ставку эквайринга стоило сохранить до полного выхода из кризиса.
Впрочем, внедрение QR-кодов не повлияет на возможность оплаты картами, ведь это один из самых распространенных инструментов сегодня, отметили в ЦБ.
Скорее всего, отказ от снижения ставок по классическому эквайрингу пролоббировали банки, чтобы избежать убытков, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Для реального сектора нововведение будет иметь скорее негативное влияние: оплата по QR-кодам еще долго не будет массовой и в результате организации будут платить и за эквайринг, и за СБП, перекладывая издержки на потребителей, отметил он.