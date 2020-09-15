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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпании начали запрашивать допуски к зарубежным рейсам

Росавиация сообщила о проведении 17 сентября заседания межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний. Как следует из материалов, перевозчики стали запрашивать допуски на зарубежные рейсы, в том числе в закрытые страны.

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Источник: Reuters

Например, авиакомпания Azur Air запросила допуск к регулярным рейсам из нескольких российских городов в Лондон (Великобритания), Каир (Египет), Nordwind просит допуск к полетам в Стамбул — эти направления открыты для полетов. При этом Red Wings и «Азимут» просят допуск к регулярным рейсам в столицу Азербайджана Баку, NordStar, «Уральские авиалинии» и Azur Air — в армянские города Гюмри и Ереван. «Россия», Utair, «РусЛайн» запросили допуск в Белоруссию. На рассмотрении также много других стран — Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай и т. д.

Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас авиасообщение постепенно восстанавливается: открыты рейсы в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы.

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