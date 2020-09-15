Авиакомпании начали запрашивать допуски к зарубежным рейсам

Например, авиакомпания Azur Air запросила допуск к регулярным рейсам из нескольких российских городов в Лондон (Великобритания), Каир (Египет), Nordwind просит допуск к полетам в Стамбул — эти направления открыты для полетов. При этом Red Wings и «Азимут» просят допуск к регулярным рейсам в столицу Азербайджана Баку, NordStar, «Уральские авиалинии» и Azur Air — в армянские города Гюмри и Ереван. «Россия», Utair, «РусЛайн» запросили допуск в Белоруссию. На рассмотрении также много других стран — Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай и т. д.
Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас авиасообщение постепенно восстанавливается: открыты рейсы в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы.