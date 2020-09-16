Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
2855-летие Дмитрия Медведева
09:37 (мск), источник: РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:22 MSK, 16.09
Инфицировано1 073 849+5 529
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
2.0915.09
Скончалось18 785+150
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
2.0915.09
Выздоровело884 305+5 605
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
2.0915.09
Инфицировано29 582 122+302 806
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
2.0915.09
Скончалось935 211+6 808
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
2.0915.09
Выздоровело20 082 848+220 157
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
2.0915.09
Источник: РИА "Новости"

Поступивший из Минфина документ (с ним также ознакомился РБК) был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства, уточнили в пресс-службе правительства. Дату заседания собеседник РБК не уточнил.

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — констатирует представитель Минфина, добавляя, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

Сколько собирают сейчас

С начала 2020 года по август акцизы на табачную продукцию, которая производилась на территории России, принесли государству, согласно данным системы «Электронный бюджет», 372 млрд руб. Прогноз на весь год — 586,5 млрд руб. Еще 16,7 млрд руб. собрано акцизов на табак для нагревания, производимый в России. Акцизы на табак, электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие жидкости, ввезенные из-за рубежа, составили около 2 млрд руб.

Таким образом, по итогам этого года Минфин планирует собрать около 600 млрд руб. «табачных» акцизов.

Как это скажется на стоимости сигарет

Акциз — основной фактор в цене сигарет, указывает Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour).

Новость
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Предложенное повышение в следующем году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 руб., оценивает Груздев. Такое увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум 20 руб. за пачку, подтверждает Олег Барвин, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike).

В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты, отмечает Барвин. С 2010 по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 4,8 раза — с 25 руб. примерно до 120 руб. в этом году, добавляет Груздев.

Какова позиция Минздрава

Начать дискуссию о повышении акциза на табачную и другую никотиносодержащую продукцию в августе этого года призывала главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Она напоминала, что налоговые меры, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и мирового опыта, — самые эффективные в борьбе с табаком.

Если законопроект Минфина об увеличении табачных акцизов поступит в Минздрав, его рассмотрят, сообщили в пресс-службе последнего, отметив, что на фоне повышения акцизов потребление табака у населения в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.

В мае прошлого года Минздрав в проекте своей антитабачной концепции прогнозировал, что доля курящих россиян должна снизиться к 2035 году до 5%, но затем отказался от этой цели — в окончательной версии концепции предполагается, что число курящих сократится до 21%.

Без огонька

Производство табачных изделий в России, по данным Росстата, падало с 2014 по 2017 год. Небольшой годовой рост был в 2018 году (на 4,1%).

Новость
Что курили индейцы?

По итогам 2019 года производство табачных изделий в России вновь упало на 9,5% к уровню 2018 года. В этом году выпуск табачных изделий рос, за исключением апреля и мая, когда в России был пик пандемии коронавируса: производство за январь—июль выросло на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В последние годы продажи сигарет населению стагнировали: в рознице Росстат фиксировал падение розничных продаж табачных изделий с 2012 года, в 2018—2019 годах продажи оставались на уровне предыдущего года.

В 2019 году Росстат сообщал, что по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения, почти каждый пятый россиянин был заядлым курильщиком. Каждый день курят 22,5% россиян, а свою жизнь без сигарет не представляют 5,4% респондентов.

О чем предупреждают производители

Рост акцизов усилит разрыв в розничных ценах между легальной продукцией и нелегальными сигаретами, которые присутствуют на рынке, — это спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%, категоричен Барвин. На фоне снижения реальных располагаемых доходов населения и при наличии на российском рынке нелегальных сигарет по цене 50−70 руб. за пачку предложенное повышение цен на легальную продукцию приведет к тому, что еще большая часть потребителей перейдут на нелегальную продукцию, согласен и Груздев.

Новость
Курение привело к одиночеству

Потери федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по оценкам экспертов, в этом году могут составить 100 млрд руб., вырастут кратно, предупреждает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам российского офиса Philip Morris (Marlboro, L&M). Если поправки будут приняты, бюджет вместо дополнительных доходов может недополучить более 270 млрд руб., оценивает Барвин.

При менее радикальном повышении акциза таких последствий, по мнению Груздева, можно избежать: в случае если ставки акциза увеличатся всего на 8−10%, цена пачки в рознице увеличится в следующем году в среднем на 10% по сравнению с 2020 годом. При таком сценарии бюджет в итоге пополнится больше, чем если акциз вырастет сразу на 20%, и не приведет к взрывному росту нелегального рынка, уверяет Груздев.

Предотвратить риски незаконной торговли табаком должна вводимая в России государственная система маркировки, обнадеживает представитель Минздрава. Обязательная маркировка табачной продукции введена в России с марта 2019 года: выпускать табачную продукцию без марок было запрещено, а с июля этого года был запрещен оборот всей немаркированной продукции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало известно о жалобах привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Навальный впервые после отравления выложил свое фото в Instagram
Объем «серых» зарплат до конца года может вырасти на 30%
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
В Болгарии назвали имена подозреваемых в покушении россиян
Обезьяна украла у малайзийца iPhone и сделала на него селфи
На дне Балтики нашли старинный корабль-загадку
Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла
Hi-Tech
Apple повысила цены в России Компания отреагировала на скачки курса рубля
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 407
Тема о правителе России-- 231
Майонез, ваше отношение к этому соусу 198
Для Николая Бурова 108
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Тайские блогеры - миллионники
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь