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00:57 (мск), источник: Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.

Источник: Известия

За основу прогноза взяты открытые данные служб и ведомств, отзывы о работодателях на специальных интернет-площадках, информация из соцмедиа, соцсетей, с форумов и т. д.

В прошлом году «серую» зарплату в стране получали примерно 20 млн человек. Общий объем таких доходов граждан, с которых сегодня не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает около 10 трлн рублей в год, рассказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

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Примерно 25−30% населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), отметил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. По его данным, до коронакризиса примерно 50% этих компаний платили зарплату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80% МСП. Фонд оплаты труда — это основные расходы предпринимателей, именно поэтому его в сложных ситуациях стараются урезать в первую очередь, добавил он.

Поступления НДФЛ в бюджетную систему в апреле снизились на 18,6%, а в мае — на 13,9% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Однако с начала июня поступления растут: в июне на 2,8%, в июле — на 6,1%, в августе — на 14,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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