Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Соответствующие поправки обсуждались на законопроектной комиссии правительства 15 сентября. По оценке бизнеса, мера приведет к росту платежей на 90 млрд руб. в год. В наибольшей степени могут пострадать ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим». Участники рынка горячо протестуют против роста налоговой нагрузки, который к тому же с ними не обсудили. Однако аналитики полагают, что дополнительные расходы не станут катастрофой для этих компаний, ориентированных на экспорт.
Как стало известно «Ъ», 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс. Основная его часть посвящена поправкам в налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. Однако неожиданно в проекте появилось также положение, которое увеличивает налог на добычу удобрений и некоторых руд в 3,5 раза. При этом, отмечают источники «Ъ», знакомые с ситуацией, Минфин готовил эти предложения «фактически секретно». Как уверяют собеседники «Ъ», правительство собиралось рассмотреть законопроект на заседании 16 сентября и немедленно направить его в Госдуму, однако, возможно, сроки будут сдвинуты.
Документ предполагает, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный коэффициент» 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%).
То есть повышение коснется всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.
Нововведение в первую очередь скажется на производителях удобрений — «Фосагро», «Еврохиме», «Уралкалии», а также металлургических компаниях — «Норникеле», НЛМК, «Русале». Так, «Норникель» в 2019 году заплатил 14,3 млрд руб. НДПИ, НЛМК — 0,5 млрд руб. «Русал» не раскрывает платежи по НДПИ, но все налоги кроме налога на прибыль составили в 2019 году $30 млн.
Минфин давно вынашивал идею обложить дополнительным налогом экспортеров твердых полезных ископаемых. Исходно целью был уголь, за счет роста налога Минфин рассчитывал собрать дополнительно 40 млрд руб. Но после резкого падения цен на уголь в 2019 году от этой идеи в начале 2020 года пришлось отказаться.
Участники рынка возмущены идеей Минфина. «Все в шоке и стоят на ушах: по сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза ни с того ни с сего. Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам», — говорит собеседник «Ъ» в одной из крупных промышленных компаний.
Другой источник признается: Минфин прямо заявляет, что нужно дополнительно собрать 100 млрд руб., а аргументы против не принимает.
Третий источник «Ъ» говорит, что повышение налогов на какой-то продукт, как правило, приводит к уменьшению общей налогооблагаемой базы. Потому что рост налогов на сырье приводит к удорожанию продукции по цепочке и, как следствие, к снижению потребления и последующему снижению производства, что особенно ощутимо на фоне пандемии COVID-19.
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На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний «в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России», а также нарушает обещание президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года. Источники «Ъ», близкие к компаниям, уверены, что принятие предложенных Минфином изменений ставки НДПИ «поставит крест на реализации инвестпрограмм по модернизации и строительству новых мощностей в горнодобывающем секторе».
В Минфине, Российской ассоциации производителей удобрений и химических компаниях ситуацию комментировать не стали.
Источник «Ъ» в отрасли отмечает, что в случае принятия поправок НДПИ у химиков может вырасти с примерно 1 млрд руб. до нескольких миллиардов рублей.
С возражениями против инициативы Минфина в Минпромторг уже обратилась ассоциация «Русская сталь». В своем письме она отмечает, что из 100 млрд руб., на сбор которых нацелен Минфин, 90 млрд руб. планируется собрать от НДПИ. «Само по себе понятие “рента” означает пассивный доход, получаемый с земли или иного имущества собственника. Однако с учетом того, что налогоплательщики уже уплачивают НДПИ, земельный налог, налог на имущество и лицензионные платежи, введение дополнительного рентного коэффициента избыточно и не имеет объективного экономического обоснования», — говорится в письме.
В случае роста налоговой нагрузки ассоциация усматривает риски сокращения рабочих мест, а также инвестиционные риски: возможность новых заимствований на рынке снизится, а их стоимость вырастет в связи с очевидным сокращением свободного денежного потока.
В «Русской стали» отмечают, что некоторые предприятия не уверены, что смогут компенсировать рост налогов увеличением цены продукции с учетом конъюнктуры рынка.
Вице-президент Moody’s в России и СНГ Денис Перевезенцев считает, что инициатива Минфина приведет к увеличению доли НДПИ в выручке горнорудных компаний, которая сейчас менее 5%. «Данная доля по-прежнему будет меньше, чем, например, в нефтяном секторе, где доля НДПИ и экспортных пошлин в выручке даже в текущих условиях низких цен на нефть более 50% и увеличивается с ростом цен на нефть», — считает эксперт. Андрей Лобазов из «Атона» отмечает, что себестоимость у российских производителей удобрений одна из самых низких в мире, поэтому повышение НДПИ не станет для них катастрофой. Но, говорит он, сейчас неудачный момент для повышения налогов, так как отрасль проходит через непростые времена и ценовая конъюнктура не вполне благоприятная.
Ольга Мордюшенко, Евгений Зайнуллин
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