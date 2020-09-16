Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
16:03 (мск), источник: РБК

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

На борьбу с птицами, которые облюбовали территорию в районе здания правительства, хотят выделить по 21,3 млн руб. в 2021 и 2022 годах.

Источник: @qurratulayin

Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон на крыше здания правительства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов (есть у РБК).

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021—2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются.

Как рассказала РБК председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.

«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребления, то это благоразумное решение», — заявила эксперт.

Новость
В Московском зоопарке родились птенцы кафрского ворона

По словам Шнайдер, истребление птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы.

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова сообщила РБК, что в Москве нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять.

«В Москве численность ворон падает не первый год. Их численность сократилось в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина», — пояснила Чернова.

По ее словам, ястребов и соколов имеет смысл использовать против голубей, чей помет может повредить кровле.

Летом 2019 года на вестибюлях станций московского метрополитена появились наклейки с изображением силуэтов хищников для отпугивания мелких птиц, которые часто разбивались об прозрачные стекла вестибюлей.

Чаще всего птицы представляют опасность для объектов авиаинфраструктуры.

В сентябре 2019 года подмосковный аэропорт Жуковский заказал для отпугивания пернатых биоакустические приборы и зеркальные шары. В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров разгонял птиц в аэропорту Грозного с помощью беспилотного летательного аппарата.

В 2017 году генерал-лейтенант Федеральной службы охраны Сергей Хлебников заявлял, что в Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы и иные технические средства.

Все новости региона
 Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Зачем владелец разбитого Ефремовым фургона попросит отменить приговор
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к захвату власти
В КПРФ ответили на предложение выкупить тело Ленина
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Новый прогноз коронакризиса: беспрецедентное падение экономики
Россия изменила правила въезда в страну
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО
Пять лет до пенсии. Какие льготы положены предпенсионерам
Gnezdo.ru
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Тайские блогеры - миллионники
Вот почему следует посетить Таиланд
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Hi-Tech
Начался новый солнечный цикл. Что это значит Как меняющаяся активность Солнца повлияет на нашу жизнь
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Подробный анализ омских событий опровергает версии оппозиции
Навальный пришел в себя и заговорил: все вспомнил
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Популярные темы на «Детях»
Поспорили с мужем. 234
По заявкам слушателей, Венецианский кинофестиваль 227
Молись и кайся! Угадайка инквизиторская. 221
Идеальное детство или Норман Роквелл и детские истории 207
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь