16:03 (мск), источник: РБК
На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб
На борьбу с птицами, которые облюбовали территорию в районе здания правительства, хотят выделить по 21,3 млн руб. в 2021 и 2022 годах.
Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон на крыше здания правительства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов (есть у РБК).
Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021—2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК направил запрос в
Как рассказала РБК председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.
«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на
По словам Шнайдер, истребление птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы.
Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова сообщила РБК, что в Москве нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять.
«В Москве численность ворон падает не первый год. Их численность сократилось в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина», — пояснила Чернова.
По ее словам, ястребов и соколов имеет смысл использовать против голубей, чей помет может повредить кровле.
Летом 2019 года на вестибюлях станций московского метрополитена появились наклейки с изображением силуэтов хищников для отпугивания мелких птиц, которые часто разбивались об прозрачные стекла вестибюлей.
В сентябре 2019 года подмосковный аэропорт Жуковский заказал для отпугивания пернатых биоакустические приборы и зеркальные шары. В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров разгонял птиц в аэропорту Грозного с помощью беспилотного летательного аппарата.
В 2017 году