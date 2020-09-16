14:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято
Решение о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности пока не принято, заявил
«Никаких решений пока не принималось, разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение, действительно Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM».
Ранее сегодня котировки акций российских металлургических компаний и производителей удобрений упали на Мосбирже на фоне новостей о возможном повышении НДПИ. Сильнее всего упали акции «Русала», «Норникеля» и «Северстали».
Как выяснил «Ъ», Минфин решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Соответствующие поправки обсуждались на законопроектной комиссии правительства 15 сентября. Такая мера может привести к росту платежей на 90 млрд руб. в год.