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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Решение о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности пока не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что такая возможность обсуждается, поскольку Минфин столкнулся с дефицитом бюджета и ищет дополнительные источники дохода.

Источник: Reuters

«Никаких решений пока не принималось, разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение, действительно Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM».

Ранее сегодня котировки акций российских металлургических компаний и производителей удобрений упали на Мосбирже на фоне новостей о возможном повышении НДПИ. Сильнее всего упали акции «Русала», «Норникеля» и «Северстали».

Как выяснил «Ъ», Минфин решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Соответствующие поправки обсуждались на законопроектной комиссии правительства 15 сентября. Такая мера может привести к росту платежей на 90 млрд руб. в год.

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