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14:59 (мск), источник: Ведомости

Ростуризм предложил увеличить размер выплат по программе кешбэка

Ростуризм предложил увеличить размер максимальной выплаты по программе туров по России с кешбэком с 15 до 50 тыс. руб., следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства.

Источник: stafichukanatoly/СС0

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила ‎в части: … увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тыс. рублей за одну туристскую услугу», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур (от 5 тыс. до 15 тыс. руб.). По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее четырех ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб. После завершения программы руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что условия программы после ее продления будут скорректированы.

Помимо увеличения размера максимальной выплаты Ростуризм предложил сократить требуемый период проживания в гостинице до двух ночей, «что позволит учесть поездки выходного дня», снять ограничение по минимальной стоимости тура, включить в программу санаторно-курортные организации с лицензиями на медицинскую деятельность, а также организации отдыха и оздоровления детей, говорится в пояснительной записке.

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