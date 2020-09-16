Премьер-министр поддержал повышение налогов для металлургов и химиков

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Действия министерства нарушают обещание президента Владимира Путина сохранять налоговую стабильность и ведут к провалу ряда национальных проектов, напоминают в РСПП, не исключая банкротств предприятий и увольнения людей. Однако Михаил Мишустин в среду публично заявил, что всем сырьевым отраслям придется внести лепту в наполнение бюджета.
РСПП просит премьера Михаила Мишустина отказаться от повышения налогов для химической и металлургической отраслей, говорится в письме, направленном 16 сентября (есть у «Ъ»). Напомним, Минфин предлагает увеличить ставку НДПИ на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли в 3,5 раза. В финансово-экономическом обосновании говорится, что дополнительные поступления в бюджет от роста НДПИ составят 90 млрд руб. Как сообщал «Ъ», от повышения налогов могут пострадать ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим».
РСПП в письме обращает внимание, что законопроект не проходил оценку регулирующего воздействия, не обсуждался с предпринимательским сообществом и нарушает налоговую стабильность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Как отмечали источники «Ъ», Минфин готовил эти предложения «фактически секретно». По мнению лобби крупного бизнеса, рост ставки НДПИ повлияет на инвестиционную активность и развитие минерально-сырьевой базы, что поставит под удар реализацию национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Экология».
Еще одним последствием станут опережающая инфляция затрат и рост цен на готовую продукцию, что в дальнейшем ударит по темпам роста ВВП.
Рост налогов вместо господдержки и долгосрочной стабильности, по мнению РСПП, несет высокие экономические и социальные риски вплоть до закрытия предприятий, увольнений и сокращения программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности. В РСПП предлагают Михаилу Мишустину не поддерживать законопроект Минфина и поручить ответственным органам власти доработать его «в целях недопущения негативных последствий для промышленности и страны».
Рынок с утра 16 сентября отреагировал на новости об идеях Минфина. Акции «Русала» и «Норильского никеля», которые понесут основные потери в случае роста налогов, возглавили падение бумаг крупных компаний на Мосбирже, подешевев в ходе торгов на 2,7% и 2,2%. По оценкам «ВТБ Капитала», повышение НДПИ может стоить этим компаниям 5−6% EBITDA.
Хотя письмо РСПП датировано 16 сентября, бизнес уже, кажется, получил на него ответ. В ходе заседания правительства 16 сентября Мишустин заявил, что проблемы, стоящие перед страной, должны решаться не только за счет нефтяных компаний и все доходные отрасли должны внести свою лепту: «Важно помнить, что бюджет — это финансовый документ, но это документ не о цифрах, а о людях, это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, которые позволяют обеспечить необходимые доходы».
Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики.
Михаил Мишустинпремьер-министр
Он добавил, что правительство увеличит налогообложение ряда доходных отраслей. Для этого будут модифицированы параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов, пересмотрены параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повышена плата за пользование природными ресурсами, индексированы ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
| Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
По мнению Максима Худалова из АКРА, соблазн собрать с металлургов больше налогов, увеличив поступления по НДПИ, очень велик. На фоне всеобщего спада экономики в мире их доходы находятся на очень хорошем уровне за счет спекулятивного роста цен на металлы и значительного ослабления рубля. Проблема в том, говорит аналитик, что после ожидаемой коррекции фондового рынка США сырье опять упадет к ценам уровня апреля 2020 года, а старые уровни НДПИ обратно вернуть будет уже нельзя. Эксперт напоминает, что в 2018 году перед самым падением цен на уголь предлагалось повысить НДПИ на него, мотивируя это наличием у отрасли сверхдоходов.
Тогда удалось сохранить старые ставки, благодаря чему российские угольщики все еще работают, несмотря на продолжающийся уже полтора года спад цен, хотя на других рынках угольные компании банкротятся.
По мнению Максима Худалова, изменения, которые предлагает Минфин, дадут некоторый прирост поступлений, но после коррекции произойдут закрытия отдельных предприятий. Кроме того, изменение в уровне НДПИ приведет к негативным оценкам инвесторов: нельзя вкладывать в капитал на рынках с нестабильной налоговой системой. Кроме того, будут закрыты наименее рентабельные производства в результате первой же коррекции цен. «Понятно, что бюджет испытывает дефицит поступлений из-за коронавирусной просадки, но деофшоризация сырьевого сегмента российской металлургии является более цивилизованным способом решения проблем его наполняемости», — отмечает господин Худалов.