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19:28 (мск), источник: РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

Правительство утвердило значительную — сразу на 20% — индексацию акцизов на табак, которая должна покрыть расходы на борьбу с COVID-19. Повышение налога позволит привлечь дополнительные 70 млрд руб., подсчитал Минфин.

Источник: Reuters

По оценке Минфина, индексация ставки акцизов на табачную продукцию позволит привлечь 70 млрд руб. дополнительных доходов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Правительство одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Ранее о проекте сообщал РБК.

Сегодня рассматривали законопроект, он одобрен на правительстве. Это будет стоить порядка 20 руб. к пачке, если смотреть стоимость [пачки] сигарет в размере примерно 120 руб.
Антон Силуанов
министр финансов

Текущий Налоговый кодекс предполагал, что действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

Ранее министерство объясняло, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить «выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».

«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — прокомментировал планы повышения ряда налогов премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства в среду.

Одновременно с увеличением акциза, по словам Силуанова, будет улучшено администрирование табачного рынка. «Речь идет о маркировке, здесь нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», — уточнил министр финансов. По его данным, будет принят комплекс мер по табачной продукции [по повышению] ответственности за этот рынок, «аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции».

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РБК направил запрос оператору системы маркировки — ЦРПТ.

Необходимость усиления администрирования Силуанов объяснил высокой долей контрафакта, который поступает из стран Евразийского экономического союза.

«Мы прекрасно понимаем и видим, что сегодня существует большая доля нелегального сектора, завозимого из наших братских стран, в первую очередь Белоруссии и Армении. Вопрос маркировки помогает нам решать проблему обеления этого рынка. Мы видим необходимость ужесточения ответственности за реализацию немаркированной продукции, за контроль прохождения этой маркированной продукции до прилавка и меры, которые должны быть приняты вместе с нашими странами-соседями по контролю за поставками табачной продукции, потому что, как правило, поставщики, предположим, из Белоруссии поставляют продукцию в третьи страны, этот товар идет через Россию, до третьих стран не доходит, а здесь реализуется. Такую схему, как правило, мы видим», — пояснил министр.

«Еще раз говорю: ужесточение реализации и ужесточение нашего пограничного контроля и взаимодействия с коллегами из ЕАЭС», — добавил он.

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Анна Левинская, Юлия Старостина

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