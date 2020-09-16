Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

По оценке Минфина, индексация ставки акцизов на табачную продукцию позволит привлечь 70 млрд руб. дополнительных доходов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Правительство одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Ранее о проекте сообщал РБК.
Сегодня рассматривали законопроект, он одобрен на правительстве. Это будет стоить порядка 20 руб. к пачке, если смотреть стоимость [пачки] сигарет в размере примерно 120 руб.
Антон Силуановминистр финансов
Текущий Налоговый кодекс предполагал, что действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.
Ранее министерство объясняло, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить «выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».
«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — прокомментировал планы повышения ряда налогов премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства в среду.
Одновременно с увеличением акциза, по словам Силуанова, будет улучшено администрирование табачного рынка. «Речь идет о маркировке, здесь нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», — уточнил министр финансов. По его данным, будет принят комплекс мер по табачной продукции [по повышению] ответственности за этот рынок, «аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции».
РБК направил запрос оператору системы маркировки — ЦРПТ.
Необходимость усиления администрирования Силуанов объяснил высокой долей контрафакта, который поступает из стран Евразийского экономического союза.
«Мы прекрасно понимаем и видим, что сегодня существует большая доля нелегального сектора, завозимого из наших братских стран, в первую очередь Белоруссии и Армении. Вопрос маркировки помогает нам решать проблему обеления этого рынка. Мы видим необходимость ужесточения ответственности за реализацию немаркированной продукции, за контроль прохождения этой маркированной продукции до прилавка и меры, которые должны быть приняты вместе с нашими странами-соседями по контролю за поставками табачной продукции, потому что, как правило, поставщики, предположим, из Белоруссии поставляют продукцию в третьи страны, этот товар идет через Россию, до третьих стран не доходит, а здесь реализуется. Такую схему, как правило, мы видим», — пояснил министр.
«Еще раз говорю: ужесточение реализации и ужесточение нашего пограничного контроля и взаимодействия с коллегами из ЕАЭС», — добавил он.
Анна Левинская, Юлия Старостина