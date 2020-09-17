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00:42 (мск), источник: Ведомости

Эксперты не поверили в рост реальных зарплат

За год зарплаты россиян почти в 2 раза превысили уровень инфляции, оцененный в 3,2%. Средний рост зарплаты по стране составил 5,6%, но это мало повлияло на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников. К таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Источник: Reuters

«В среднем по стране зарплаты растут выше инфляции, однако такая положительная статистика не говорит о повышении благосостояния работающего населения. У части граждан трудовые доходы, безусловно, выросли, другие же столкнулись с падением заработков в период пандемии, а кто-то и вовсе лишился работы», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В зависимости от отрасли размер средних зарплат отличается в разы.

Так, сотрудники нефтегазовых компаний получают в 7 раз больше, чем производители одежды. «Огромное неравенство в зарплатах традиционно наблюдается на региональном уровне и в компаниях — разрыв в заработках руководящегося состава и среднего с низшим звеном зачастую намного превосходит аналогичные показатели в западных странах, — указывает Трубникова. — Кроме того, во время пандемии увеличилась разница в доходах работников на удаленке и тех, кто не мог трудиться дистанционно».

Многие эксперты также склонны считать отмеченный рост зарплат скорее формальным, делая отсылку к прошлым кризисам, когда статистика также рисовала более радужную картину, чем ее ощущало население.

«Все мы помним, что в этот кризис инфляция некоторое время была нулевая. В сочетании с небольшим ростом зарплат только в бюджетном секторе это привело к положительной динамике реальных зарплат в целом», — объясняет доцент кафедры.

«Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Сергей Хестанов. Здесь нужно делать серьезную скидку на погрешности в статистике, предупреждает он. «Сейчас до 40% населения полностью или частично работает в серой зоне, — объясняет Хестанов. — Соответственно, динамику их зарплат официальная статистика не видит. Прежде всего речь о сфере услуг, где сплошь и рядом происходит расчет в конвертах. Наоборот, в значительной мере в белой зоне находятся бюджетники и крупные коммерческие компании. Получается, что наиболее пострадавшие отрасли из-за высокой доли серой занятости в статистику не попали, зато попали бюджетники, которым зарплату поднимают планово.

Именно эти искажения приводят к тому, что динамика рынка труда выглядит лучше, чем на самом деле.

О том, что низкий уровень инфляции вовсе не стал денежным дождем для населения, говорят и другие факторы.

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«По данным Росстата, во II квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы упали на 8% относительно соответствующего периода прошлого года. В этих условиях предприятия розничной торговли не могли повышать цены на свою продукцию, что обеспечило низкий уровень инфляции в целом по стране», — объясняет происходящее Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит».

При этом исследование FinExpertiza наглядно демонстрирует, что по целому ряду отраслей наметился явный — в разы — рост зарплат, а в особо пострадавших от кризиса секторах зарплаты рухнули. В целом это позволило показать достаточно позитивные срединные значения зарплат, но некоторые эксперты считают, что сформировавшаяся динамика будет способствовать вымыванию среднего класса, а значит, все большему расслоению общества в период коронавирусного кризиса.

«Это тенденция не только российская. Мало сокращают низкооплачиваемых работников и высший менеджмент, которого немного. А вот пресловутое среднее звено является самым многочисленным и попадает под удар сокращений чаще всего. Потому мы увидим немало примеров, как банковские клерки среднего звена пойдут в таксисты или курьеры», — прогнозирует Хестанов.

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