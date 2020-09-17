Власти решили сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021−2023 гг., предполагающий сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на вооружение и зарплаты чиновников, заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК. Одобренный проект госбюджета включает в себя оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов, сокращение программы по вооружению на 5%, а также «пропуск» в 2021 г. индексации зарплат чиновников.
По словам Силуанова, за счет этого в следующем году бюджетные ассигнования сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. — на 970 млрд, а в 2023 г. — около 900 млрд руб. Оптимизация и сокращение статей расходов позволили выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 г., отметил министр. «Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — сказал он.
В начале сентября Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2020 г. на уровне около 4% ВВП. Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП в России в 2020 г. на 5%. Позднее министерство в обновленном макропрогнозе заявило о снижении ВВП на 3,9%.