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13:26 (мск), источник: Ведомости

Силуанов пообещал продолжить поддержку безработных в 2021 году

Правительство продолжит поддерживать людей, временно оказавшихся без работы, и в 2021 г., заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.

Источник: Reuters

«Не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», — сказал Силуанов в опубликованном телеканалом фрагменте интервью с Наилей Аскер-заде. Он заверил, что власти будут выполнять социальные обязательства по защите граждан, которые «еще не нашли работу», в полном объеме.

Силуанов подчеркнул, что число безработных в России «не столь критично, как в других странах». Он отметил, что сейчас уровень безработицы уже не составляет 6,3% экономически активного населения, как сообщалось ранее, но точных цифр не назвал.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что до 31 августа на пособия по безработице было потрачено 109,4 млрд руб. Это составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, правительство в середине сентября выделило дополнительные 35,3 млрд руб. В целом, по новым расчетам правительства, на выплату пособия по безработице в 2020 г. с учетом роста числа безработных и увеличения размеров пособия понадобится 185,3 млрд руб. Размер пособия по безработице составляет от 1500 до 12 130 руб. в зависимости от категории получателя.

Как признал 10 сентября президент Владимир Путин, уровень безработицы в России составляет «около 6% экономически активного населения (для сравнения, в 2019 г. это были, по официальным данным, 4,7%). По данным Минтруда, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных увеличилось с 727 000 до 3,6 млн человек, а на конец августа увеличилось до 4,7 млн человек. Эти цифры ведомство оценивало как 6,3% экономически активного населения.

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10 сентября© Ньюстюб
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