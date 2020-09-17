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16:33 (мск), источник: Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.

Источник: Reuters

Согласно пояснительной записке, повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. В финансово-экономическом обосновании проекта говорится, что повышение налоговой ставки даст бюджету дополнительно 60 млрд руб. в год.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для людей с доходом выше 5 млн руб. в год. Тогда Путин пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

До этого чиновники возвращались к теме изменения ставки НДФЛ в конце 2019 г. Ради поддержки малоимущих власти всерьез обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум (или 1,5 прожиточного минимума).

Такой вариант реформы должен был обойтись в 1−1,5 трлн руб., говорили чиновники. Обсуждался и вычет в 1,5 прожиточного минимума для всех, говорили собеседники «Ведомостей», при этом ставка НДФЛ могла при таком варианте вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Но тогда власти в итоге решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся адресную финансовую поддержку, объяснял министр финансов Антон Силуанов.

Путин предложил повысить налог на доходы свыше 5 млн рублей
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