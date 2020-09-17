19:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Минфин не готов смягчить объявленный рост НДПИ
Встреча
Теперь законопроект уйдет в Госдуму, хотя компании рассчитывают продолжить обсуждение на совещании у первого
Минфин не намерен менять решение о росте НДПИ для компаний металлургических и химических отраслей, сообщают источники «Ъ» по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса. По словам собеседников «Ъ», на встрече министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников поддержали бизнес, но им не удалось убедить Минфин изменить свое решение о росте НДПИ на руду черных и цветных металлов, а также на удобрения.
В результате, как рассказывают источники «Ъ», законопроект поступит в Госдуму, однако на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на уровне
Напомним, Минфин предлагает увеличить ставку НДПИ на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли в 3,5 раза. В
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Евгений Зайнуллин