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19:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин не готов смягчить объявленный рост НДПИ

Встреча топ-менеджеров металлургических и химических компаний с главой Минфина не принесла результатов, рассказали источники «Ъ», знакомые с ее итогами. Правительство по-прежнему настаивает на увеличении НДПИ, хотя и предлагает рассмотреть в будущем дифференцированный подход, если общая сумма дополнительных доходов — не менее 50 млрд руб.— останется неизменной.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Теперь законопроект уйдет в Госдуму, хотя компании рассчитывают продолжить обсуждение на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова на следующей неделе.

Минфин не намерен менять решение о росте НДПИ для компаний металлургических и химических отраслей, сообщают источники «Ъ» по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса. По словам собеседников «Ъ», на встрече министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников поддержали бизнес, но им не удалось убедить Минфин изменить свое решение о росте НДПИ на руду черных и цветных металлов, а также на удобрения.

Однако в качестве незначительной уступки министерство предлагает рассмотреть механизм дифференцированного подхода для компаний, который одновременно не должен привести к уменьшению общей суммы поступлений в бюджет.

В результате, как рассказывают источники «Ъ», законопроект поступит в Госдуму, однако на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на уровне вице-премьера Андрея Белоусова.

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Напомним, Минфин предлагает увеличить ставку НДПИ на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли в 3,5 раза. В финансово-экономическом обосновании говорится, что дополнительные поступления в бюджет от роста НДПИ составят 90 млрд руб.

Компании и отраслевые ассоциации уже выступили против, однако еще в предыдущий день, 16 сентября, сначала премьер-министр Михаил Мишустин, а затем и Антон Силуанов заявили, что, по сути, вопрос решен. По словам Силуанова, повышение НДПИ должно принести бюджету около 56 млрд руб. в год, или $750 млн по нынешнему курсу.

Тем временем компании подсчитывают возможные убытки.

Увеличение НДПИ среди металлургов будет наиболее ощутимо для «Русала» и «Норникеля», полагают аналитики «ВТБ Капитала».

По их оценке, дополнительные выплаты могут стоить «Норникелю» 4,7% EBITDA в 2021 году, «Русалу» — 6%. Для «Северстали», НЛМК и Evraz снижение EBITDA будет в пределах 1%. По данным «Интерфакса», производители минудобрений оценивают дополнительные расходы в 6 млрд руб. с 2021 года. По их мнению, это приведет к сокращению инвестиций в рудно-сырьевую базу и экономической неэффективности разработки части запасов минерального сырья.

Евгений Зайнуллин

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