Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
11:04 (мск), источник: РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

Темпы роста ВВП, прогнозируемые Минэкономразвития после 2021 года, еще предстоит «заработать», считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. А с учетом невысоких трат из ФНБ можно было бы направить на поддержку граждан больше.

Источник: РИА "Новости"

Хотя российская экономика справилась с пандемическим кризисом намного лучше, чем ожидалось, темпы роста, прогнозируемые Министерством экономического развития на 2022−2023 годы, выглядят слишком оптимистично — такие темпы предстоит заслужить, пишет глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.

Базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы — рост реального ВВП на 3,3, 3,4 и 3% соответственно.

«Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то в 2022—2023 годах мы пока оснований для такого прогноза не видим, такие темпы роста надо еще «заработать», — отмечает Кудрин.

Весной глава Счетной палаты предупреждал, что в пессимистичном сценарии спад ВВП в 2020 году может составить до 8%, в умеренном — от 3 до 5%. Минэкономразвития теперь ждет, что ВВП в 2020 году сократится на 3,9%.

Минфин России начинает ориентироваться на жизнь в рамках нормы, пишет глава Счетной палаты, но все же 2021 год ожидается «как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах и высоких антикризисных расходах».

Ожидается, что в 2021 году доходы бюджета составят около 18,8 трлн руб. — на 0,9 трлн руб. больше, чем в кризисном 2020 году, но меньше даже в номинальном выражении, чем в 2018—2019 годах.
Новость
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?

Расходы в следующем году составят 21,5 трлн руб. — после 22,7−23,7 трлн руб. в 2020 году (в зависимости от использования переходящих остатков предыдущего года).

Получается кризисная «вилка» — доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упасть еще сильнее, рассуждает Кудрин. Чтобы избежать резкого сокращения расходов в 2021 году по сравнению с текущим годом, Минфин внес изменение в бюджетное правило, позволяющее на 875 млрд руб. повысить расходы за счет заимствований (по сравнению с уровнем, предписанным правилом). Кудрин называет это «форс-мажорной оговоркой».

«Это уместная мера при четкой позиции правительства, что такая политика будет действовать только в 2021 году. В 2022 году мы должны возвратиться к соблюдению бюджетного правила в полном объеме, без оговорок», — подчеркивает он.

«Можно было потратить больше»

ФНБ, главная «кубышка» правительства, даже несмотря на кризис тратится очень консервативно, в строгом соответствии с бюджетным правилом, отметил Кудрин. Его валютные запасы составляют около $120 млрд, Минфин только в августе потратил на рынке всю валюту, которую приобрел в начале года, до обвала цен на нефть; по итогам года чистое использование средств ФНБ составит лишь около 350 млрд руб.

Видео
Кудрин сообщил Путину о бюджетных нарушениях на 50 млрд рублей

Можно было потратить на поддержку населения больше, уверен глава Счетной палаты.

Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь, как гражданам, так и бизнесу.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

В течение трех лет госдолг России вырастет до 21% ВВП с 12,3% в 2019 году, но это не критично для российской экономики, считает Кудрин. «Это нормальный уровень госдолга, который на протяжении многих лет, после погашения долгов в “нулевые”, находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в “тучные годы” госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зачем владелец разбитого Ефремовым фургона попросит отменить приговор
Кто убил Максима «Тесака» Марцинкевича
Россия потребовала от США разъяснений по репортажу NBC
Рекорд Сергея Бубки побит
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии
В России выявили максимум новых случаев COVID-19 с 20 июля
Самая пожилая жительница Земли достигла рекорда долголетия
Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Hi-Tech
В iOS 14 нашли первые баги. Не работают главные функции Стабильно работающие ОС на запуске — это выдумка
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 605
Всем привет! И пока. 247
Вопрос на знание ПДД. Кто должен проехать перекресток первым. И кто проедет в любом случае)) 160
Ассоциативное восприятие. 139
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Дети
Как выглядит одна из самых необычных школ России (фото) В Иркутске открылась школа «из будущего»
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь