Обнулённые каникулы. ЦБ разрешил штрафовать людей, запросивших кредитные отсрочки

Почему так произошло и что теперь делать тем, кто не смог воспользоваться банковскими льготами, разбирался Лайф.
Так и произошло с москвичкой Натальей. Её пригласили зайти в банк, в котором она обслуживала свой кредит. Наталья обращалась за кредитными каникулами, так как работодатель на время самоизоляции не выплачивал ей премию, которая составляла значительную часть её дохода. В банке Наталье сообщили, что она предоставила не все документы (справку по форме 2-НДФЛ за 2020-й предоставила, а за 2019-й нет), её заявление на кредитные каникулы аннулировано, и теперь ей предстоит выплачивать кредит на условиях, которые действовали до подачи заявления, а так как и с апреля она платежей не вносила — у неё фактически существует просроченная задолженность перед банком, которую надо погасить с учётом пеней, предусмотренных договором за нарушение графика платежей.
То есть теперь Наталья стала должна больше, чем была до подачи заявления на несостоявшиеся кредитные каникулы.
Платите или взыщем через суд, строго заявил ей менеджер банка. Она обратилась к юристу, ведь существующее законодательство о потребительском кредитовании запрещает кредитным организациям увеличивать финансовую нагрузку заёмщика. Но юрист только развёл руками: строго по закону банк прав, ведь его требования изложены в кредитном договоре, а каникулы не состоялись.
Кредиты для всех и каждого?
С конца 2019 года ЦБ РФ подстёгивал банки зарабатывать на кредитах. И банки не только выдали огромное количество потребительских кредитов и ипотек, но и рефинансировали те кредиты, которые они выдавали одним-двумя годами ранее.
В первом квартале 2020 года 42−43% российских семей выплачивали какой-либо кредит, а общий объём кредитной задолженности физических лиц превысил 18 трлн рублей. Такая «кредитная гонка» продолжалась до тех пор, пока вместе с пандемией коронавируса CoViD-19 банки не получили тысячи проблемных заёмщиков, доход которых снизился до минимума в связи с потерей ими работы.
Весной по поручению президента быстро был принят закон № 106-ФЗ, которым предусмотрена возможность получить отсрочку платежей по кредитам на срок до полугода, и тут же ЦБ выпустил свои методические рекомендации о том, как следует банкам применять этот закон для снижения уровня проблемы. Банки вначале нехотя, но после всё более усердно стали предлагать своим заёмщикам каникулы, а тем, кто не подпадал под условия программы, — свои собственные условия, позволяющие отсрочить выплату долга.
Отсрочка сейчас — документы потом
Ни для кого не секрет, что банки во главе со своим регулятором с самого начала были обеспокоены не тем, что у россиян упали доходы, а тем, что теперь они не смогут платить по кредитам. Беспокоились банки, конечно, не за клиентов, а за себя: получат ли обратно свои деньги. Именно поэтому банкиры совсем не торопились принимать заявки на каникулы у тех, кто как-то ещё обслуживал свою задолженность. «Платите? Ну и платите! А не сможете — вот тогда будем разбираться», — говорили в банках.
Первые одобренные заявления «на каникулы» были только от тех, кто уже не мог платить. У всех остальных в банках требовали документы сверх того набора, который предусмотрен для выполнения требований закона № 106-ФЗ, или просто теряли заявки. На все жалобы заёмщиков ЦБ «штамповал» отписки о том, что проведена надзорная работа и нарушений не выявлено.
Однако, посчитав статистику по предоставленным каникулам, Центробанк всё же дал команду банкам: мол, надо предоставлять, иначе сами же пострадаете от незакрытых просрочек. Банки такой сигнал поняли по-своему и с конца апреля стали принимать документы практически у всех, объясняя, что уже с этого месяца либо каникулы, либо отсрочку по программе самого банка дадут, а подтверждение того, что доход снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, заёмщик должен будет предоставить в течение 90 дней.
К сожалению, для многих такие неожиданные послабления банков в итоге стали не плюсом, а минусом, ведь по прошествии указанного срока банки аннулировали их заявления — либо под предлогом того, что предоставлены не те документы, либо потому, что банк посчитал, что снижение дохода было менее чем на 30%, а значит, каникулы им не положены.
Теперь ЦБ на стороне банков. Он рекомендовал с такими заёмщиками не церемониться и выписывать им максимальные санкции.
— В одном из своих недавних писем ЦБ рекомендовал кредитным учреждениям проводить реструктуризацию ссуд таких клиентов по своим собственным программам, — отметил зампред российского банка, входящего в топ-10. — Механизм их действия, по сути, идентичен тому, что заложен в законе № 106-ФЗ. Заёмщику не надо будет доказывать, что его доход упал именно на 30% и больше. Возможно, в итоге клиент заплатит дороже, но зато ему не придётся судиться с банком. Ведь, по сути, это заёмщик должен банку, а не наоборот. А то, что с заёмщика возьмут пени или штрафы, — это вытекает из его договора, а значит, подлежит истребованию — по крайней мере, по такой методике советует поступать Центробанк.
Мисселинг по-российски
То есть фактически сперва банк вроде предоставил каникулы своему клиенту, а потом их аннулировал. И заработал на этом. Во всём мире это называется кредитным мисселингом — серьёзным экономическим преступлением, отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.
— В ситуации с Натальей он не несёт убытки, а зарабатывает, ведь, как только банк аннулировал заявление о предоставлении каникул, он прежде всего начислил штраф за просрочку, — отметил он. — И теперь либо Наталья заплатит, либо банк передаст её договор коллекторам или в суд и в любом случае получит свои деньги. Во всём мире такие деловые практики преследуются по закону. В России даже если теоретически предположить, что умысел банка на использование проблем заёмщика для извлечения прибыли доказан, то максимум, что может грозить недобросовестному банкиру, это штраф за административное правонарушение согласно ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (до 10 000 рублей). Но, скорее всего, никакого разбирательства вообще не будет.
Если подавали заявление на каникулы
В большинстве случаев тем, кто запрашивал каникулы и предоставил в банк полный комплект документов, волноваться не о чем. Если с документами было что-то не так, то банк уже известил.
Но в ряде случаев банки не торопятся с таким извещением, потому как видят, что клиент хотя и соответствует условиям, предусмотренным в законе № 106-ФЗ, но в принципе он платёжеспособный. Таким объявляют об аннулировании заявления на кредитные каникулы в последний момент и сразу предлагают либо реструктуризацию по программе банка (что ведёт к удорожанию кредита), либо, как Наталье, говорят о необходимости погасить просрочку и заплатить штраф.
Помните: если вы обратились за каникулами, но не принесли в банк требуемую справку с работы или из службы занятости — либо в банке отсутствует подтверждающий падение доходов документ ФНС, то кредитное учреждение может аннулировать ваше заявление на каникулы, а это повлечёт перерасчёт кредита, по которому потребуются выплаты большие, чем были до заявления. При этом ваша вынужденная просрочка будет отражена в вашей кредитной истории. И все эти действия носят формально законный характер и одобряются Центробанком.
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