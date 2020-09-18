Банк России сохранил ключевую ставку

«В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне», — говорится в сообщении на сайте ЦБ. При этом отмечается, что в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.
Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,7−4,2% по итогам текущего года и 3,5−4,0% в 2021 году. В дальнейшем инфляция будет находиться вблизи 4%.
Регулятор в этом году последовательно снижал ключевую ставку до минимальных исторических значений. 19 июня ЦБ понизил ключевую ставку на один процентный пункт, до 4,5% годовых. 27 июля ставка была снижена еще до 4,25%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России, благодаря опыту прошлых лет, может более решительно смягчать денежно-кредитную политику без рисков обесценения зарплат и сбережений граждан. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 23 октября.