Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Банк России сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Решение было принято на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого, чем ожидалось аналитиками, восстановления экономики и недавнего ослабления рубля.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне», — говорится в сообщении на сайте ЦБ. При этом отмечается, что в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,7−4,2% по итогам текущего года и 3,5−4,0% в 2021 году. В дальнейшем инфляция будет находиться вблизи 4%.

Регулятор в этом году последовательно снижал ключевую ставку до минимальных исторических значений. 19 июня ЦБ понизил ключевую ставку на один процентный пункт, до 4,5% годовых. 27 июля ставка была снижена еще до 4,25%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России, благодаря опыту прошлых лет, может более решительно смягчать денежно-кредитную политику без рисков обесценения зарплат и сбережений граждан. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 23 октября.

 Вскрылась важная деталь встречи Путина и Лукашенко
Колесникова поплатилась за свои слова
Россия потребовала от США разъяснений по репортажу NBC
Новый защитник Ефремова попросил назначить ему условный срок
Пачка препарата от коронавируса будет стоить от 12 320 рублей
В Росстате назвали самый «смертоносный» возраст россиян
ЦБ разрешил штрафовать людей, запросивших кредитные отсрочки
Рекорд Сергея Бубки побит
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Hi-Tech
Видео: Sony Xperia 5 II — самый практичный смартфон 2020 года! Компактный флагман с экраном 120 Гц
Кино
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли Актриса удивила поклонников необычным образом, который примерила ради очередного проекта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Двойняшки Галкина и Пугачевой празднуют день рождения Лизе и Гарри исполнилось 7 лет
Леди
Кроссовки Chanel и мужской пиджак: гардероб дочки Заворотнюк 24-летняя Анна внешне очень похожа на маму, а вот манерой одеваться — нет
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь