14:40 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости
Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной признан аварийным и будет ремонтироваться, сообщили РИА Новости в
«Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться», — заявили в
Там отметили, что к настоящему времени те инженерные системы, которые используются с 1978 года — с момента ввода в объекта эксплуатацию — имеют существенный процент износа, они технически и морально устарели.
«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», — пояснили в кабмине.