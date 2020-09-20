Wi-Fi подкрался незаметно: банки нашли новый способ сбора данных о клиентах

Банки нашли способ собирать больше информации о клиентах и посетителях офисов. В допотделениях увеличивается количество точек доступа Wi-Fi. У многих крупных кредитных организаций в большинстве офисов уже есть беспроводной интернет либо он скоро появится, сообщили их представители «Известиям». Бесплатный Wi-Fi позволяет сделать отделения более удобными для клиентов, уверяют банкиры.
Но, по словам собеседников «Известий» в банковской сфере и в отрасли связи, пока люди коротают время в очереди, сидя в интернете, к кредитной организации попадает довольно много данных о них.
Банки собирают эти сведения для разных целей — это и быстрая идентификация клиента, и возможность предложить ему персонализированный продукт в режиме реального времени.
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РСХБ в рамках пилотного проекта организовал доступ к беспроводному интернету в 100 отделениях, расположенных в различных субъектах, сообщили в пресс-службе банка. Сейчас кредитная организация прорабатывает возможность тиражирования этого сервиса в региональной сети.
Газпромбанк не так давно завершил покрытие высокоскоростным Wi-Fi всей сети своих офисов, рассказал его представитель. ВТБ планирует оснастить беспроводным интернетом 1,5 тыс. отделений, услуга будет доступна клиентам и сотрудникам банка, говорится в его сообщении.
Наличие сети Wi-Fi — это стандарт обслуживания клиентов, отметили в Сбербанке, ставшем пионером внедрения такой услуги в офисах. В конце 2019 года он объявил о подключении к беспроводному интернету более 6 тыс. отделений. Сейчас услуга есть во всех крупных отделениях, сообщили в банке, далее развивать ее планируется постепенно, по мере роста потребности клиентов в онлайн-сервисах.
Wi-Fi есть во всех допофисах у ФК «Открытие» и в большинстве — у Совкомбанка. Полное покрытие также у крымского РНКБ, среди посетителей его отделений — не только клиенты, но и туристы — роуминг в Крыму дорог и люди пользуются интернетом в банковских офисах, рассказал «Известиям» один из таких гостей.
В «Ростелекоме» «Известиям» сообщили, что компания ведет переговоры с четырьмя крупными банками, у которых еще не все офисы имеют Wi-Fi для клиентов. Названия этих кредитных организаций представитель «Ростелекома» не раскрыл.
«Известия» попросили нескольких экспертов в отрасли связи оценить расходы банков на Wi-Fi для клиентов. По их словам, стоимость установки не столь важна — услуги операторов «отбиваются» ежемесячными платежами, которые зависят от различных факторов — от скорости доступа в интернет до дополнительных возможностей, например наличия рекламы. В зависимости от этих факторов Wi-Fi может обходиться банкам от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.
Wi-Fi — показатель клиентоориентированности, отметили в кредитных организациях. Интернет позволяет клиентам скоротать время, а банкам — оптимизировать трафик в офисах.
Связанные одной Сетью
Кредитные организации выбрали удобное время для оснащения офисов беспроводной Сетью, отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. По его мнению, в период изоляции некоторые абоненты столкнулись с быстрым исчерпанием лимита на мобильный интернет и снова начали ценить Wi-Fi.
Однако стремление сделать офис удобным для клиента — не единственная польза, которую банки могут извлечь из Wi-Fi в своих офисах. Он дает возможность на основе трафика пользователя идентифицировать человека еще до того, как тот подойдет к консультанту, отметили в ФК «Открытие», и на основании тех ресурсов, на которые заходил человек, ему можно сделать персонализированное предложение.
Другие банки на вопрос «Известий» о том, собираются ли данные и какие, не ответили.
По словам источника «Известий» на рынке связи, с помощью Wi-Fi в отделениях банки собирают данные о посетителях, которые потом используют как для разработки таргетированных предложений, так и для рекламы и даже конкурентной разведки.
За то время, пока клиент ждет своей очереди, банк может получить о нем довольно много данных, рассказал основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников.
Если знать, чем человек интересуется — какими книгами, фильмами, СМИ, новостными интернет-ресурсами, Telegram-каналами и т.д., эту информацию можно использовать для размещения рекламы банка, объяснил он.
По словам Леонида Делицына, Wi-Fi в отделениях также дает банкам возможность вести конкурентную разведку. Они могут узнать, на сайты каких других кредитных организаций заходит клиент, сидя в зале, какие приложения он открывает и какие услуги его интересуют.
Информацию о том, на какие ресурсы заходят граждане, банки по закону должны получать в обезличенном виде: столько-то клиентов за день читали новости, такое-то количество занималось шопингом в онлайн-магазинах и так далее, отметили эксперты. Именно по этим принципам работает таргетированная реклама в Сети, объяснил партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Ваша активность анализируется, собираются данные, на их основании система делает выводы, что вам интересно, а что — нет, отметил он.
Однако полностью анонимным клиенту из офиса выйти не удастся.
Подключение к публичному Wi-Fi чаще всего происходит через отправку SMS или звонок на мобильный, поэтому Сеть знает как минимум телефон владельца и может сопоставить с реальным именем, сказал эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
По номеру телефона можно получить огромный объем информации, однако сделать это могут не банки, а операторы связи, отметил основатель группы vvCube Вадим Ткаченко. Но если объединить данные, которые есть у кредитной организации, с теми, которые имеются у провайдера авторизации, такой информацией уже можно злоупотреблять, предупредил он.
У банка могут быть сведения при авторизации в Wi-Fi о мобильном телефоне клиента, ссылка на аккаунт в соцсетях, а также данные из него и данные о мобильном устройстве, которым пользуется человек, согласился Максим Лагутин, ведущий эксперт и основатель Б-152, консультирующей бизнес по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных. По его словам, эти данные уже не обезличенные и на их основе можно предлагать услуги и продукты более таргетированно.
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