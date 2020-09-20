Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

«Я думаю, что это будет фантастическая сделка, — сказал президент США (цитата по AFP).—Я благословил сделку. Если они сделают это, это будет прекрасно, если они этого не сделают, это тоже нормально».
Представители TikTok объявили, что согласились на сторонний аудит, проверку безопасности кода и надзор за безопасностью данных в США. По их данным, сделка с Oracle будет заключена в партнерстве с Walmart.
Министерство торговли США отложило планируемый с 20 сентября запрет на скачивание приложения TikTok до конца 27 сентября.
Дональд Трамп 7 августа подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». В нем утверждалось, что китайские приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США. Господин Трамп дал компаниям из США 45 дней на прекращение сделок с китайскими компаниями. При этом ранее он говорил, что, если TikTok продадут американской компании, сервис сможет продолжить работу в США.
Подробнее о запрете TikTok — в материале «Ъ FM» «TikTok в США объявлен вне закона».