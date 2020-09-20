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17:50 (мск), источник: РБК

Мишустин распорядился открыть авиасообщение с четырьмя странами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

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Источник: Reuters

О скором возобновлении рейсов в эти четыре страны 18 сентября сообщал оперативный штаб по борьбе коронавирусом. С 21 сентября восстанавливается авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в Южную Корею запустят чуть позже — 27 сентября.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю. Полеты будут выполняться пока только в столицы этих стран — Нур-Султан, Бишкек, Минск и Сеул.

По данным сервиса Aviasales, первый прямой рейс из Москвы в Нур-Султан будет организован 23 сентября авиакомпанией Air Astana, цена билета экономкласса — 20,8 тыс. руб. Ближайший прямой рейс в Бишкек у киргизской авиакомпании Avia Traffic Company будет 22 сентября, цена билета — 29,8 тыс. руб. Ближайший прямой рейс в Минск — 26 сентября у «Аэрофлота», цена билета — 11,6 тыс. руб. Улететь прямым рейсом в Сеул можно с 1 октября рейсом «Аэрофлота», цена билета — 25 тыс. руб.

Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.

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