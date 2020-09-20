Мишустин распорядился открыть авиасообщение с четырьмя странами

17:50 (мск), источник: РБК
О скором возобновлении рейсов в эти четыре страны 18 сентября сообщал оперативный штаб по борьбе коронавирусом. С 21 сентября восстанавливается авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в Южную Корею запустят чуть позже — 27 сентября.
«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении
Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю. Полеты будут выполняться пока только в столицы этих стран —
По данным сервиса Aviasales, первый прямой рейс из Москвы в
Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.