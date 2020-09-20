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22:03 (мск), источник: Секрет Фирмы

Чистый расчет. Силуанов рассказал, зачем Россия даст многомиллиардный кредит Белоруссии

Россия рассчитывает, что кредит Белоруссии поможет поддержать как экономику соседней страны, так и свою собственную. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: Reuters
Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес.
Антон Силуанов

«Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий экономический, торговый партнер. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях», — отметил Силуанов.

О предоставлении кредита на $1,5 млрд Республике Беларусь объявил президент России Владимир Путин 14 сентября, на встрече с Александром Лукашенко. Российский лидер решил финансово поддержать соседнюю республику «в этот сложный момент».

Минфин сообщил, что Москва предоставит кредит в два этапа. Ради транша даже изменят Налоговый кодекс. В 2020 году республика получит $1 млрд, $500 млн из которых — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, еще столько же — за счет межгоскредита. Оставшиеся средства выделят в 2021 году.

Большую часть кредита Белоруссия потратит на погашение долга перед «Газпром», отметил Силуанов. «Задолженность перед “Газпромом” составляет чуть меньше $330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — отметил он.

Силуанов также назвал Белоруссию надежным заемщиком и уточнил, что пока страна не нарушала сроков возврата займов.

Между тем за 26 лет правления Лукашенко Минск задолжал Москве около $8 млрд (48% внешнего госдолга страны), а всего на поддержку режима в соседней республике Россия за это время потратила $98,7 млрд.

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