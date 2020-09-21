Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
16Юбилей Ларисы Долиной
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
03:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Прибеднились на миллион

Число бедных в РФ в 2020 году выросло меньше ожидаемого.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По оценкам Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года в РФ за чертой бедности проживало 19,6 млн человек — почти на миллион больше, чем в январе—марте и год назад. Однако и в абсолютных числах, и в процентах уровень бедности в РФ оказался ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Ряд экспертов ожидали, что число бедных вырастет сильнее — по их словам, меньшее значение обеспечили меры поддержки и возможные неточности в расчетах Росстата.

Читайте также
«Худшее впереди». Как Европа выходит из коронакризиса

Хотя во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума выросло почти на миллион человек, по итогам первого полугодия число бедных в РФ оказалось ниже аналогичного показателя за прошлый год. Росстат опубликовал соответствующие данные в пятницу. Напомним, величина прожиточного минимума в РФ во втором квартале составила 11,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с первым кварталом на 800 руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 300 руб.

Во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось на 1,3 млн по отношению к тому же кварталу 2019 года до 19,9 млн. Годом ранее россиян, проживающих за чертой бедности, было 18,6 млн человек, или 12,7%. В первом квартале 2020 года — 18,6 млн человек, или 12,6% (разница в цифрах может быть обусловлена изменениями численности населения и округлением).

Впрочем, несмотря на прирост числа бедных во втором квартале 2020 года, в целом по итогам первого полугодия уровень бедности оказался ниже, чем за первые полгода 2019 года как в абсолютных цифрах (19,4 млн и 19,6 млн человек соответственно), так и в процентах (13,2% и 13,5% соответственно).

По порядку величины всплеск числа бедных и числа безработных во втором квартале 2020 года был сопоставим, хотя предположение о том, что весь прирост бедности в РФ за этот период обеспечен сокращением рабочих мест, вряд ли корректно.

Как пояснили опрошенные «Ъ» эксперты, уровень бедности, который рассчитал Росстат, оказался ниже ожидаемого ими — и объяснить такое значение могут два фактора. «По нашим расчетам, уровень бедности во втором квартале должен был составить не менее 15% населения. Одной из возможных причин расхождения наших и ведомственных данных может быть разница в моделях: мы, в отличие от Росстата, сделали поправку на необычную природу нынешнего кризиса, который ударил по группам населения неравномерно», — отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Как добавил Игорь Поляков из ЦМАКП, данные Росстата можно было бы считать заниженными и из-за сложностей, с которыми ведомство могло столкнуться при опросах домохозяйств из-за противоэпидемических мер. С другой стороны, отмечает Лилия Овчарова, возможно, более значимую роль сыграли меры поддержки населения, принятые правительством.

Компенсировать прирост бедности мог и существовавший на момент начала кризиса механизм социальных контрактов, который, хотя и в пилотном режиме, применяется уже в 21 регионе страны.
Игорь Поляков

В третьем квартале, по его словам, уровень бедности, скорее всего, останется на прежнем уровне, что делает возможным его снижение по сравнению с нынешним показателем по итогам года. Даже если это случится, он все равно будет превышать показатель за 2019 год (12,3%). Впрочем, с учетом перспективы переноса сроков достижения национальных целей с 2024 до 2030 года последствия коронавируса для целей правительства в этой сфере окажутся незначительными.

Анастасия Мануйлова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новый адвокат Ефремова попросил для него условный срок
Ответный ход Лукашенко: что грозит Колесниковой
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус
В ВОЗ оценили шансы повторного карантина в России
В Китае нашли коронавирус на российских морепродуктах
Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
Паром с россиянами сел на мель в Финляндии
Hi-Tech
Раскрыли секретные коды AliExpress Новая распродажа и скидки внутри!
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Президент России потребовал избавить медиков от бюрократии при выплатах
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Дети
Фото Эмина Агаларова со всеми сыновьями умилило поклонников Артист старается как можно больше внимания уделять детям
Леди
Чиповская, Собчак, Бондарчук с Андреевой на закрытии «Кинотавра» В Сочи завершился 31-й фестиваль российского кино
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь