03:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Прибеднились на миллион
Число бедных в РФ в 2020 году выросло меньше ожидаемого.
По оценкам Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года в РФ за чертой бедности проживало 19,6 млн человек — почти на миллион больше, чем в январе—марте и год назад. Однако и в абсолютных числах, и в процентах уровень бедности в РФ оказался ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Ряд экспертов ожидали, что число бедных вырастет сильнее — по их словам, меньшее значение обеспечили меры поддержки и возможные неточности в расчетах Росстата.
Хотя во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума выросло почти на миллион человек, по итогам первого полугодия число бедных в РФ оказалось ниже аналогичного показателя за прошлый год. Росстат опубликовал соответствующие данные в пятницу. Напомним, величина прожиточного минимума в РФ во втором квартале составила 11,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с первым кварталом на 800 руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 300 руб.
Во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось на 1,3 млн по отношению к тому же кварталу 2019 года до 19,9 млн. Годом ранее россиян, проживающих за чертой бедности, было 18,6 млн человек, или 12,7%. В первом квартале 2020 года — 18,6 млн человек, или 12,6% (разница в цифрах может быть обусловлена изменениями численности населения и округлением).
По порядку величины всплеск числа бедных и числа безработных во втором квартале 2020 года был сопоставим, хотя предположение о том, что весь прирост бедности в РФ за этот период обеспечен сокращением рабочих мест, вряд ли корректно.
Как пояснили опрошенные «Ъ» эксперты, уровень бедности, который рассчитал Росстат, оказался ниже ожидаемого ими — и объяснить такое значение могут два фактора. «По нашим расчетам, уровень бедности во втором квартале должен был составить не менее 15% населения. Одной из возможных причин расхождения наших и ведомственных данных может быть разница в моделях: мы, в отличие от Росстата, сделали поправку на необычную природу нынешнего кризиса, который ударил по группам населения неравномерно», — отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Как добавил Игорь Поляков из ЦМАКП, данные Росстата можно было бы считать заниженными и
Компенсировать прирост бедности мог и существовавший на момент начала кризиса механизм социальных контрактов, который, хотя и в пилотном режиме, применяется уже в 21 регионе страны.
В третьем квартале, по его словам, уровень бедности, скорее всего, останется на прежнем уровне, что делает возможным его снижение по сравнению с нынешним показателем по итогам года. Даже если это случится, он все равно будет превышать показатель за 2019 год (12,3%). Впрочем, с учетом перспективы переноса сроков достижения национальных целей с 2024 до 2030 года последствия коронавируса для целей правительства в этой сфере окажутся незначительными.
Анастасия Мануйлова