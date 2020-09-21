04:34 (мск), источник: Ведомости
На восстановление российской экономики потребуется три года
Эксперты назвали «леопардов», разгоняющих экономику, и «улиток», которые ее тормозят.
Не менее трех лет понадобится российской экономике, чтобы полностью оправиться от коронакризиса. Но отдельным отраслям может понадобиться и больше времени — к такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Эксперты проанализировали основные отрасли экономики, которые сейчас формируют 55% ВВП, и разделили на пять групп по скорости восстановления.
Аналитики условно их назвали «улитками», так как на оживление им понадобится более пяти лет. Отличается эта группа отраслей тем, что все они испытывали проблемы и до коронакризиса. Теперь их рост будет полностью зависеть от темпов восстановления глобальной деловой активности, открытия границ, роста инвестиций и товарооборота, а также готовности государства поддержать их субсидиями.
От трех до пяти лет на возврат к докризисному уровню понадобится «зубрам». К этой категории аналитики отнесли добычу нефти и газа, транспорт, жилую недвижимость, черную металлургию, непродовольственную розницу и производство минеральных удобрений. Эти отрасли сегодня вносят наибольший вклад в экономику — до 22% ВВП в совокупности. Им приходится надеяться на открытие границ, оживление международной торговли и транспортных потоков, а также восстановление доходов населения.
Третья группа — «барсуки». Это электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, кокса и нефтепродуктов, а также оптовая торговля — вместе они формируют около 17% ВВП.
Подспорьем для них станут дополнительные заказы со стороны государства и смежных отраслей, а также рост потребления.
А вот «лошади» сумели сохранить свой темп. Это продовольственная розница, добыча металлических руд, цветная металлургия и телекоммуникации. Аналитики оценивают темпы их роста от 1 до 5% в ближайшие годы. При этом железная руда, например, за первую половину этого года уже подорожала на 12% благодаря спросу из Китая на фоне перебоев в поставках из Бразилии и Австралии
Спрос на их товары во время пандемии оказался взрывным, и эксперты им предсказывают прирост выручки в 5−10%. «Леопардам» удалось не только избежать дефицита товаров, но и нарастить объемы производства.
«Кардинального изменения сырьевой направленности нашей экономики в среднесрочной перспективе за счет внутренних факторов мы не ожидаем, — рассказал “Ведомостям” один из авторов исследования, управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. — В то же время в случае существенных ограничений в мире на использование углеводородов в рамках декарбонизации экономики возможно усиление влияния несырьевых отраслей».
«В целом положительным для отечественных производителей будет усиление импортозамещения в тех отраслях, где высока доля импорта и имеется технологическая возможность замены на отечественное производство, — отмечает он. — В то же время существенным ограничивающим фактором является невысокий уровень доходов населения, высокая волатильность цен на сырьевых рынках и насыщение внутреннего спроса в ряде отраслей».
Александра Кошкина