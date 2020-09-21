07:32 (мск), источник: Ведомости
Правительство расширит программу кэшбэка за туры по России
В нее включат поездки в санатории, а максимальный размер выплат увеличат до 50 000 рублей.
Правительство намерено продлить и расширить программу кэшбэка за турпоездки по России. По новым правилам максимальный размер выплат увеличится с 15 000 до 50 000 руб., а вернуть 20% от стоимости поездки можно будет за покупку тура выходного дня. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на сайте раскрытия
«Проектом постановления предусматривается сокращение периода проживания в средстве размещения до двух ночей, что позволит учесть поездки выходного дня; снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги; увеличение максимального размера выплаты с 15 000 до 50 000 руб. за одну туристскую услугу; включение в программу
Правительство приняло решение поддержать сферу туризма 10 августа, когда стали очевидными сокращение туристического потока и провал туристического сезона 2020 г. в России. «В мае и июне 2020 г. практически все сферы бизнеса показывают сильное падение к аналогичным периодам прошлого года, — подсчитали эксперты “Первого ОФД”, проанализировав кассовые чеки от розничных продаж в Крыму и Краснодарском крае. — Если сравнить май — август 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года, то сфера услуг (салоны красоты, услуги по ремонту, автосервисы
Программа кэшбэка за поездку по России действовала при покупке туров с 21 по 28 августа. Всего на стимулирование турпоездок по стране правительство выделило 15 млрд руб. Эти деньги перечислялись компании НСПК — оператору национальной платежной карты «Мир» для возврата 20% покупателям туристических путевок на сайте мирпутешествий.рф. За время действия программы путевки купило около 70 000 человек на 1,4 млрд руб., общая сумма возвратов составила около 280 млн руб. «Мы видим позитивный эффект от этих мер», — сообщил
Они новые, не всем были понятны, но мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, который мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено, по нашим расчетам, около 7 руб. — это хороший мультипликатор. То есть деньги пошли в регионы.
1,4 млрд продаж за семь дней действия программы — это очень хороший результат, соглашаются эксперты и участники рынка. Учитывая количество ограничений (сроки проведения акции, отсутствие в программе
«Это беспрецедентная мера поддержки отрасли и стимулирования спроса и положительный опыт, несмотря на то, что много вопросов возникало на всех этапах», — считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«В акции приняло участие около 2000 отелей и турфирм, при этом продажи ряда туроператоров выросли в 2−3 раза, — отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова. — Это, несомненно, укрепило позиции российского туристского рынка, сильно просевшего в период карантина».
Никто из опрошенных экспертов не смог вспомнить случаев недобросовестных практик при проведении эксперимента, а все вопросы и недочеты, по их словам, учтены в новых правительственных поправках. Но кроме совершенствования законодательства необходимо решить еще и ряд технических проблем. «Очень важно максимально отладить работу электронных каналов продаж, сделав работу на портале мирпутешествий.рф понятной и удобной для потребителей туристских услуг», — указывает Джанджугазова.
Любовь Маврина