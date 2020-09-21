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12:11 (мск), источник: Ведомости

Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро впервые с 7 сентября превысил порог в 90 руб. По данным Московской биржи на 10:56, стоимость европейской валюты составила 90,08 руб.

ЦБ: $ 75.0319   -0.16 € 88.9578   +0.33 ММВБ: $ 76.3475   +0.60 € 89.9900   +0.32
Источник: Reuters

Курс доллара при этом впервые с 9 сентября достиг значения в 76,15 руб.

16 сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце 2020 г. — начале 2021 г. Он отмечал, что на прогнозном горизонте курс будет умеренно ослабляться, однако в реальном эффективном выражении останется стабильным.

При этом в Кремле заявляли, что наблюдаемая волатильность отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что возможные риски застрахованы экономической политикой, которую проводит правительство.

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