12:11 (мск), источник: Ведомости
Курс евро превысил 90 рублей
Курс евро впервые с 7 сентября превысил порог в 90 руб. По данным Московской биржи на 10:56, стоимость европейской валюты составила 90,08 руб.
Курс доллара при этом впервые с 9 сентября достиг значения в 76,15 руб.
16 сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце 2020 г. — начале 2021 г. Он отмечал, что на прогнозном горизонте курс будет умеренно ослабляться, однако в реальном эффективном выражении останется стабильным.
При этом в Кремле заявляли, что наблюдаемая волатильность отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики.