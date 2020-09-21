Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата

Как сообщалось ранее, с понедельника «Арепливир» появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей, лекарство отпускается по рецепту.
«Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что “Арепривир” — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый в эфире Первого канала.
Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ.
Кроме того, Белый подчеркнул, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования «Арепливира».
Препарат создан на основе «Фавипиравира», недавно на базе саранского завода «Биохимик» специалисты «Промомеда» запустили собственную технологию производства полного цикла.
Одобрение Минздрава «Арепливир» получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир»: помимо «Арепливира», в аптеках появился «Коронавир» от компании «Р-Фарм».