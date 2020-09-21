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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

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Скончалось961 066+3 455
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Выздоровело21 268 421+201 546
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Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, с понедельника «Арепливир» появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей, лекарство отпускается по рецепту.

«Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что “Арепривир” — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый в эфире Первого канала.

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Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ.

Кроме того, Белый подчеркнул, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования «Арепливира».

Препарат создан на основе «Фавипиравира», недавно на базе саранского завода «Биохимик» специалисты «Промомеда» запустили собственную технологию производства полного цикла.

Одобрение Минздрава «Арепливир» получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир»: помимо «Арепливира», в аптеках появился «Коронавир» от компании «Р-Фарм».

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