Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
18:17 (мск), источник: Вести.Ru

Силуанов объяснил, почему России было выгодно дать кредит Белоруссии

Министр финансов Антон Силуанов в эксклюзивном интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину пояснил, почему кредит в полтора миллиарда долларов, который дала РФ Белоруссии, выгоден и нашей стране.

Источник: AP 2020

— Я слышал ваше интервью моей коллеге Наиле Аскер-заде, знаю некоторые детали, но, тем не менее, хотелось расспросить по пунктам: когда, куда и на какие цели пойдут какие транши? Потому что, насколько известно, там многосоставный кредит на разные цели, и цели эти в итоге служат во благо и российским экономическим интересам, и интересам Белоруссии?

— Вы справедливо заметили, что предоставление кредита служит интересам обоих государств. Беларусь — наш сосед, наш один из крупных торговых партнеров, РФ — крупней инвестор на территории Белоруссии.

Наши торговые отношения, торговые связи, инвестиционные связи наших предприятий очень важны для России, потому что это — заказы наших предприятий, это занятость на наших предприятиях.

И, конечно, когда мы видим сложности, которые есть в республике Беларусь с точки зрения балансировки платежного баланса и подкрепления валютными средствами, с тем, чтобы выполнить свои обязательства как перед Россией (непосредственным заемщиком-кредитором), так и перед нашими российскими банками и предприятиями, необходимы ресурсы.

Новость
Путин пообещал Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Действительно, кредитная поддержка, которая оказывается по двум каналам (через Евразийский фонд стабилизации развития, который поддерживает в сложной ситуации страны ЕврАзЭС, и по линии межгосзаймов), по которым мы работаем, может в полном объеме обеспечить стабильность расчетов Беларуси за газ.

Сегодня есть задолженность перед нашим газовым поставщиком, поэтому средства Евразийского фонда будут направлены на погашение обязательств в полном объеме перед Газпромом. Это хорошо.

Второе: средства пойдут по расчетам за обязательства республики Беларусь по ранее взятым кредитам у Евразийского фонда. То есть таким образом мы поддерживаем платежный баланс, с одной стороны, и с другой стороны — получим расчет по долгам Газпрому. Это важно для России.

Еще один вопрос — по межгоскредиту, который будет также предоставлен в текущем году. Средства также пойдут на расчеты с Россией по долгам республики Беларусь, а также на поддержку платежного баланса и золотовалютных резервов.

— Получается, поддерживая сейчас белорусскую экономику, мы, по сути, поддерживаем во многом и свою экономику?

Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

— Безусловно. Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек перед российскими поставщиками в оплате, также не будет и проблем возврата тех заемных средств, которые наши российские банки предоставили белорусским банкам, как своим партнерам.

Здесь обоюдный интерес. Мы слышим, как некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам? В данном случае это, еще раз повторю, наш очень близкий торговый экономический партнер. Мы здесь преследуем обоюдный интерес, обоюдную цель.

— Уточню немного: все-таки деньги на погашение долгов перед Газпромом пойдут из той части, которые должен выделить Евразийский фонд?

— Да, именно так.

— Насколько существенна это сумма?

— На сегодня задолженность поставщиков газа перед Газпромом составляет чуть меньше 230 миллионов долларов США. И объем кредита из Евразийского фонда, который мы обсуждаем, составляет 500 миллионов долларов США. Поэтому оставшаяся часть задолженности будет направлена на расчеты республики Беларусь перед Евразийским фондом, которые по графику должны быть осуществлены до конца текущего года.

— А насколько Беларусь вообще исправный плательщик и выгодный плательщик? Они исправно платят по долгам?

Новость
Силуанов раскрыл детали предоставления кредита Белоруссии

— Да, Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик.

При предоставлении межгосударственного кредита (а он будет предоставляться в рублях) мы тоже учитываем и свои собственные интересы: стоимость таких заимствований будет такой же, как и стоимость заимствований России на внутреннем рынке, плюс определенная премия к этому уровню. То есть мы безусловно учитываем еще интересы и интересы Российской Федерации.

— То есть это эквивалент миллиарда долларов будет предоставляться в рублях?

— Да, в рублях (по курсу) на момент предоставления кредита. Из межгоскредита половину мы предусматриваем предоставить в текущем году, а вторую половину — уже в следующем.

— Что-то уже переведено, или пока еще ничего?

— Нет, пока мы видим такую последовательность: сначала — заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время, для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда. Мы направили сегодня всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. Будем надеяться, что это будет быстро сделано.

Что касается межгоскредита, нам необходимо внести изменения с бюджетное законодательство, получить такое право у нашего законодателя — парламента, а затем 500 миллионов текущего года будут также предоставлены республике Беларусь.

— Евразийский фонд — это тот самый фонд, созданный при Евразийском союзе?

— Да, он создан участниками Евразийского союза и как раз направлен на то, чтобы поддерживать страны, которые испытывают проблемы с платежным балансом, поддерживая курс и выполнение валютных обязательств страны перед внешним кредитом.

— В Евразийском союзе есть компромиссы, что сейчас Беларуси нужна такая поддержка?

— Мы, как я уже сказал, направили согласование, у нас такие предложения принимаются голосованием. Я уверен, что все члены Евразийского фонда положительно отнесутся к такой инициативе.

Белоруссия после выборов президента
17:49 (мск)Суд оставил Марию Колесникову под арестом
13:06 (мск)Лукашенко отказался от приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы»
20 сентябряВ Минске начались задержания на акции оппозиции
Во время загрузки произошла ошибка.
 "Уже даже имя ей выбрали": Бледанс призналась, что потеряла дочь от актера
"Диагноз просто убил": актер Игорь Воробьев рассказал о болезни сына
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Ученые нашли причину массовой гибели слонов в Ботсване
В Африке одобрили испытания полынного напитка от COVID-19
Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира
Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября
Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата
Здоровье
Назван способ определить рак легких по состоянию пальцев Состояние пальцев и ногтей может быть весьма показательным.
Hi-Tech
Как «умирает» техника по всему миру (фото) В лесу в Германии или на берегах Греции можно найти много артефактов прошлого
Горячие темы на Авто
Что бы все были довольны. 558
Информация к размышлению.Дежавю. 347
Куда мы катимся.... В пятницу передастов обсуждают , а не музыку слушают... 224
ПЯТНИЦА! Вы проснулись ... и хорошего настроения вам! 149
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Ученые определили, что вызывает рак у людей
Коронавирус или сезонная простуда: врачи назвали главные различия
Ведущий "Русского лото" умер после приступа на съемках
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Популярные темы на «Детях»
что хорошего? 367
Американская королева 353
из жизни Фетровых (привет, Фрошка!) 125
Припёрлась с добром 121
Новости партнеров
Вот он, реальный СССР: фотофакты, что объяснят все
Значительная надбавка к пенсии, о которой многие россияне не знают
Знаменитости тридцать лет назад: кое-кого сходу не узнаешь
Лекарства от коронавируса вызывают аритмию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь