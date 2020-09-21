Силуанов объяснил, почему России было выгодно дать кредит Белоруссии

— Я слышал ваше интервью моей коллеге Наиле Аскер-заде, знаю некоторые детали, но, тем не менее, хотелось расспросить по пунктам: когда, куда и на какие цели пойдут какие транши? Потому что, насколько известно, там многосоставный кредит на разные цели, и цели эти в итоге служат во благо и российским экономическим интересам, и интересам Белоруссии?
— Вы справедливо заметили, что предоставление кредита служит интересам обоих государств. Беларусь — наш сосед, наш один из крупных торговых партнеров, РФ — крупней инвестор на территории Белоруссии.
Наши торговые отношения, торговые связи, инвестиционные связи наших предприятий очень важны для России, потому что это — заказы наших предприятий, это занятость на наших предприятиях.
И, конечно, когда мы видим сложности, которые есть в республике Беларусь с точки зрения балансировки платежного баланса и подкрепления валютными средствами, с тем, чтобы выполнить свои обязательства как перед Россией (непосредственным заемщиком-кредитором), так и перед нашими российскими банками и предприятиями, необходимы ресурсы.
Действительно, кредитная поддержка, которая оказывается по двум каналам (через Евразийский фонд стабилизации развития, который поддерживает в сложной ситуации страны ЕврАзЭС, и по линии межгосзаймов), по которым мы работаем, может в полном объеме обеспечить стабильность расчетов Беларуси за газ.
Сегодня есть задолженность перед нашим газовым поставщиком, поэтому средства Евразийского фонда будут направлены на погашение обязательств в полном объеме перед Газпромом. Это хорошо.
Второе: средства пойдут по расчетам за обязательства республики Беларусь по ранее взятым кредитам у Евразийского фонда. То есть таким образом мы поддерживаем платежный баланс, с одной стороны, и с другой стороны — получим расчет по долгам Газпрому. Это важно для России.
Еще один вопрос — по межгоскредиту, который будет также предоставлен в текущем году. Средства также пойдут на расчеты с Россией по долгам республики Беларусь, а также на поддержку платежного баланса и золотовалютных резервов.
— Получается, поддерживая сейчас белорусскую экономику, мы, по сути, поддерживаем во многом и свою экономику?
— Безусловно. Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек перед российскими поставщиками в оплате, также не будет и проблем возврата тех заемных средств, которые наши российские банки предоставили белорусским банкам, как своим партнерам.
Здесь обоюдный интерес. Мы слышим, как некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам? В данном случае это, еще раз повторю, наш очень близкий торговый экономический партнер. Мы здесь преследуем обоюдный интерес, обоюдную цель.
— Уточню немного: все-таки деньги на погашение долгов перед Газпромом пойдут из той части, которые должен выделить Евразийский фонд?
— Насколько существенна это сумма?
— На сегодня задолженность поставщиков газа перед Газпромом составляет чуть меньше 230 миллионов долларов США. И объем кредита из Евразийского фонда, который мы обсуждаем, составляет 500 миллионов долларов США. Поэтому оставшаяся часть задолженности будет направлена на расчеты республики Беларусь перед Евразийским фондом, которые по графику должны быть осуществлены до конца текущего года.
— А насколько Беларусь вообще исправный плательщик и выгодный плательщик? Они исправно платят по долгам?
— Да, Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик.
При предоставлении межгосударственного кредита (а он будет предоставляться в рублях) мы тоже учитываем и свои собственные интересы: стоимость таких заимствований будет такой же, как и стоимость заимствований России на внутреннем рынке, плюс определенная премия к этому уровню. То есть мы безусловно учитываем еще интересы и интересы Российской Федерации.
— То есть это эквивалент миллиарда долларов будет предоставляться в рублях?
— Да, в рублях (по курсу) на момент предоставления кредита. Из межгоскредита половину мы предусматриваем предоставить в текущем году, а вторую половину — уже в следующем.
— Что-то уже переведено, или пока еще ничего?
— Нет, пока мы видим такую последовательность: сначала — заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время, для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда. Мы направили сегодня всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. Будем надеяться, что это будет быстро сделано.
Что касается межгоскредита, нам необходимо внести изменения с бюджетное законодательство, получить такое право у нашего законодателя — парламента, а затем 500 миллионов текущего года будут также предоставлены республике Беларусь.
— Евразийский фонд — это тот самый фонд, созданный при Евразийском союзе?
— Да, он создан участниками Евразийского союза и как раз направлен на то, чтобы поддерживать страны, которые испытывают проблемы с платежным балансом, поддерживая курс и выполнение валютных обязательств страны перед внешним кредитом.
— В Евразийском союзе есть компромиссы, что сейчас Беларуси нужна такая поддержка?
— Мы, как я уже сказал, направили согласование, у нас такие предложения принимаются голосованием. Я уверен, что все члены Евразийского фонда положительно отнесутся к такой инициативе.
Белоруссия после выборов президента
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