Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Акции банков по всему миру обрушились после публикации расследования о сомнительных операциях

Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и возможном отмывании средств на общую сумму $2 трлн в ряде крупнейших банков США, Великобритании и Германии.

Источник: Reuters

Первыми отреагировали котировки непосредственных фигурантов скандала: американских JPMorgan (-4%) и Bank of New York Mellon (-3,3%), британских HSBC (-6%) и Standard Chartered Bank (-5,5%), а также немецкого Deutsche Bank (-8,5%). Они потянули за собой котировки и других банков: акции ведущих французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole за первые часы торгов потеряли 5−6%. Крупнейшие банки Испании Santander и BBVA потеряли по 6%, а ведущий итальянский банк Unicredit — 1,6%.

В свою очередь, падение котировок в банковском секторе стало одной из главных причин сегодняшнего снижения основных биржевых индексов Европы: немецкий Dax c начала торгов просел на 3%, британский FTSE 100 — на 3,5%, французский CAC 40 — на 3,2%. Предварительные торги на американских биржах также указывают на негативный тренд: индекс Dow Jones снижается на 0,9%, S&P 500 — на 1,2%.

Евгений Хвостик

 Как жилье россиян будут сносить и изымать
Бизнесмена Быкова заподозрили еще в одном преступлении
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
Ученые нашли причину массовой гибели слонов в Ботсване
В Африке одобрили испытания полынного напитка от COVID-19
Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата
Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира
Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября
Как выглядят заброшенные пионерские лагеря (фото)
Здоровье
Назван способ определить рак легких по состоянию пальцев Состояние пальцев и ногтей может быть весьма показательным.
Hi-Tech
Почему нельзя класть горячее в холодильник? А если совсем на чуть-чуть?
Авто
3000-сильный двигатель взорвался во время теста (видео) Никто не получил серьезных травм
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
5-летняя дочка Ивана Урганта растет его копией (фото) Валерии исполнилось 5 лет
Леди
Какие джинсы носили принцесса Диана, Монро и другие иконы стиля Вдохновляемся самыми легендарными образами
Новости партнеров
Богатый бизнесмен восстанавливает родное село
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Разработан двигатель, который позволит долететь до Марса за 42 часа
Криминальный авторитет дал совет Ефремову: что будет на зоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь