Акции банков по всему миру обрушились после публикации расследования о сомнительных операциях

Первыми отреагировали котировки непосредственных фигурантов скандала: американских JPMorgan (-4%) и Bank of New York Mellon (-3,3%), британских HSBC (-6%) и Standard Chartered Bank (-5,5%), а также немецкого Deutsche Bank (-8,5%). Они потянули за собой котировки и других банков: акции ведущих французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole за первые часы торгов потеряли 5−6%. Крупнейшие банки Испании Santander и BBVA потеряли по 6%, а ведущий итальянский банк Unicredit — 1,6%.
В свою очередь, падение котировок в банковском секторе стало одной из главных причин сегодняшнего снижения основных биржевых индексов Европы: немецкий Dax c начала торгов просел на 3%, британский FTSE 100 — на 3,5%, французский CAC 40 — на 3,2%. Предварительные торги на американских биржах также указывают на негативный тренд: индекс Dow Jones снижается на 0,9%, S&P 500 — на 1,2%.