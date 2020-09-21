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18:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Снижение цен на нефть и желание инвесторов уйти от риска негативно сказались на позициях российской валюты. Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.

ЦБ: $ 76.0381   +1.01 € 90.0063   +1.05 ММВБ: $ 76.3225   +0.58 € 89.6050   -0.07
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В начале торгов 21 сентября на Московской бирже курс евро достигал отметки 90,4 руб., максимума с 8 февраля 2016 года. Курс доллара также поднимался, однако обновил лишь недельный максимум, достигнув отметки 76,55 руб. К 17:30 курс евро оставался возле уровня 90 руб., курс доллара находился в районе 76,4 руб. За три дня ведущие мировые валюты прибавили в цене около 1 руб.

Новый виток ослабления российской валюты отчасти связан со снижением цен на нефть. Их восстановление на прошлой неделе оказалось непродолжительным. По данным Reuters, в ходе торгов 21 сентября стоимость ближайшего фьючерса на поставку нефти Brent опускалась почти на 2,6%, до $42,05 за баррель.

Кроме того, по словам главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, наметилось снижение аппетита к рисковым активам, выразившееся «в усилении продаж в валютах развивающихся стран».

Поводом, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, стал отказ ФРС от введения дополнительных стимулов, а также ухудшающаяся статистика по пандемии, которая подрывает уверенность инвесторов в дальнейшем восстановлении мировой экономики. Глава аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин добавляет, что неоднократно анонсировавшийся главой ФРС Джеромом Пауэллом новый «мощный» план в части денежно-кредитной политики не нашел подтверждения.

В результате 21 сентября обесценились многие валюты развивающихся стран, рубль продемонстрировал не самую худшую динамику. По данным Bloomberg, он ослабил позиции против доллара на 0,7%, против евро на 0,1% и по этим показателям занял лишь десятое место среди 24 валют развивающихся стран. Наиболее сильное падение испытали южноафриканский ранд и чешская крона, обесценившиеся соответственно на 2,1—2,8% и 2,2—1,5%.

Более того, в отношении перспектив российской валюты участники рынка настроены достаточно позитивно.

По мнению Евстифеева, дальнейшее ослабление рубля возможно, «но вероятность невысока». Как отмечает Богдан Зварич, экспортеры готовятся к налоговым выплатам, пик которых придется на 25 сентября, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность и в ближайшие сессии будет сдерживать ослабление национальной валюты.

Аналитики «ВТБ Капитал» уточняют, что компаниям предстоит заплатить НДС, НДПИ и акцизы на общую сумму чуть меньше 1 трлн руб. Параллельно в ПСБ ожидают возвращения стоимости нефти марки Brent в коридор $38—42 за баррель, хотя, на взгляд аналитиков банка, этого не хватит для подъема отхода курса доллара от нижней половины диапазона 75—80 руб.

Отдел финансов

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