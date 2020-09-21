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22:34 (мск), источник: Секрет Фирмы

Эксперты рассказали, что уронило рубль и как сильно вырастет евро

На открытии торгов евро взлетел выше 90 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар тоже вырос на 0,6%. Эксперты рассказали «Секрету», с чем связан такой головокружительный рост иностранной валюты и как сильно она может подняться в ближайшее время.

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Что произошло с рублем

Рубль сдает позиции из-за снижения глобального аппетита инвесторов к покупке рисковых активов и снижения нефтяных котировок, пояснил «Секрету» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Дополнительным значимым фактором давления на российские активы остается напряженность геополитического фона, связанная с санкционными угрозами. Волна ухода от риска, которую мы наблюдаем сейчас, связана с сообщениями о возможном частичном восстановлении карантинных мер в Европе из-за роста числа заболевших COVID-19, восстановление мировой экономики и спроса на нефть после пандемии может оказаться более долгим».

Давно прогнозировалось, что негативная динамика по коронавирусу и вторая волна пандемии — факторы, которые приведут к новому падению рубля, согласился Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Доллар и евро сегодня укрепляются относительно рубля по вполне очевидной причине: в мире растет заболеваемость коронавирусом, специалисты заявляют о второй волне пандемии, инвесторы теряют интерес к вложениям в рынки развивающихся стран. Кроме того, на валюты развивающихся стран (и на рубль в том числе) оказывает давление новое обострение отношений между США и Китаем», — объяснил он «Секрету».

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Ждать ли дальнейшего падения

Основной потенциал ослабления рубля уже реализован, отметил Александр Бахтин «Удержание цен на нефть на уровне $40 в ближайшее время также видится весьма вероятным. Более существенно ухудшить позиции рубля может только усиление санкционных рисков по мере приближения выборов в США, однако пока активизация данных рисков носит умеренный характер».

Для рубля еще один негативный момент — это снижение котировок нефти, которые теряют сегодня уже 2%, так как на фоне пандемии растут опасения, что и глобальный спрос на черное золото вновь обрушится, пояснил Деев.

«В дальнейшем стоит ожидать, что усиление негативной динамики по коронавирусу в мире и в России приведет к снижению курса рубля до 80−82 в паре с долларом и до 93−95 в паре с евро», — спрогнозировал он.

Что делать с валютой

Покупать или продавать валюту — ответ на этот вопрос индивидуален и зависит он прежде всего от целей конкретного человека, отметили эксперты.

Для тех, кто зарабатывает и тратит преимущественно в рублях, доля накоплений в российской валюте должна составлять не менее 50%, вторая половина может быть номинирована в долларах и евро. Такого рода диверсификация по валютному принципу поможет нивелировать последствия любых курсовых колебаний.
Александр Бахтин

«Возможно, для вашего плана евро и доллары вообще не нужны. Если вам для стабильности и финансовой свободы нужны евро и доллары, то они вложены у вас в акции или облигации, в зависимости от вашего уровня риска, и думать об их курсе к рублю вам не нужно», — уточнила аналитик ГК «ФИНАМ» Юлия Афанасьева.

Предыдущий рекорд курс евро поставил 7 сентября. Тогда он преодолел отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года. По итогам торгов член Совфеда Сергей Калашников посоветовал готовиться к подорожанию евро до 100 рублей. По мнению сенатора, российская валюта будет падать, пока экономика не выйдет из кризиса, вызванного коронавирусом.

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